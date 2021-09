Augsburg

Nach Feuer im Textilviertel: So sollten sich Bewohner bei einem Brand verhalten

In einem Mehrfamilienhaus in der Sanderstraße im Augsburger Textilviertel war in einem Keller Feuer ausgebrochen.

Plus Beim Brand in einem Augsburger Mehrfamilienhaus haben Bewohner Momente voller Angst erlebt. Experten sagen, wie man sich verhalten soll und wovor man sich nicht fürchten muss.

Von Ina Marks

Ein Kellerbrand am späten Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Sanderstraße im Textilviertel hat manchen der 31 Bewohner zum Teil in Angst und Panik versetzt. Einige von ihnen flüchteten auch über das Baugerüst, das wegen derzeitiger Sanierungsarbeiten um das Haus aufgestellt ist. Manche aber, die nicht gehfähig waren, konnten sich nicht selbst in Sicherheit bringen. Das Treppenhaus war verraucht, der Aufzug nicht benutzbar. Für Betroffene scheint so eine Notfallsituation oft dramatischer, als sie tatsächlich ist. Ein Experte erklärt, warum es in der Regel falsch ist, bei einem Brand in einem Mehrfamilien- oder Hochhaus, zu fliehen und weshalb die eigene Wohnung der sicherste Ort bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

