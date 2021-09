Augsburg

vor 18 Min.

Nach Sperrung wegen Brand fahren ab Freitag wieder Trams in der Karolinenstraße

In der Karolinenstraße prägten die vergangenen zwei Wochen die Autokräne am Brandhaus das Bild. Sie sollen nun abgezogen werden. Die Straßenbahn kann wohl ab Freitag wieder fahren.

Plus Am Dienstag verschwinden die Kräne am Brandhaus in der Augsburger Karolinenstraße, bald fahren wieder Straßenbahnen. Ein anderes Projekt ging durch die Sperrung schneller voran.

Von Stefan Krog

Drei Wochen nach dem verheerenden Brand in dem historischen Wohnhaus in der Karolinenstraße werden voraussichtlich ab kommenden Freitag wieder die Straßenbahnlinien 1 und 2 auf ihren gewohnten Strecken durch die Innenstadt fahren können. Die Fahrbahn vor dem Haus war seit dem Brand wegen der tagelangen Lösch- und Sicherungsarbeiten gesperrt. Das gaben die Stadtwerke am Dienstag bekannt.

