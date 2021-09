Augsburg

07:00 Uhr

Neue Corona-Regeln: Was ändert sich in Augsburgs Hallenbädern?

Das Hallenbad Haunstetten öffnet am 20. September. Die anderen Hallenbäder in Augsburg sind bereits eine Woche früher dran.

Plus Kommende Woche startet in Augsburg die Hallenbadsaison. Badegäste müssen wegen der neuen Corona-Regelungen Auflagen beachten, haben aber Vorteile gegenüber dem Vorjahr.

Von Michael Hörmann

Noch haben die städtischen Freibäder in Augsburg geöffnet. Aber nicht mehr lange. Am Sonntag ist Schluss. Einen Tag später beginnt dann die Hallenbadsaison. Badegäste müssen sich in diesem Jahr auf einige Änderungen einstellen. Es gilt die 3G-Regel für einen Badebesuch. Anders als im Vorjahr wird nun nicht mehr die Zahl von Schwimmerinnen und Schwimmern, die sich gleichzeitig in einem Bad aufhalten dürfen, begrenzt. Das sind die wesentliche Punkte, die man zum Start der Hallenbadsaison wissen sollte:

