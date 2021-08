Augsburg

06:30 Uhr

Neue Wache: Millioneninvestition für die Berufsfeuerwehr Augsburg geplant

Plus Im Holzweg soll eine neue Feuerwache entstehen. Die Stadträte folgen einer Empfehlung der Verwaltung. Auch das Universitätsklinikum spielt dabei eine Rolle.

Von Michael Hörmann

Ihre Zentrale hat die Berufsfeuerwehr Augsburg an der Berliner Allee, von hier aus rücken die Fahrzeuge aus. Die Feuerwache Süd dagegen sitzt im Alten Postweg. Die Wege in die südlich gelegenen Stadtteile sind damit kürzer. Weil die Stadt wächst und vor allem der Bereich rund um das Universitätsklinikum zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Brandschutz notwendig macht, machte sich die Stadt nun auch auf die Suche nach einem passenden Standort im Nordwesten des Stadtgebiets. Die Wahl ist getroffen. Der Ferien- und Hauptausschuss, eine kleinere Besetzung des Stadtrats, hat sich für den Holzweg entschieden. Die Stadträte folgten damit einer Empfehlung der Verwaltung, die drei Standorte näher untersucht hatte. Für den Holzweg sprachen am meisten Argumente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen