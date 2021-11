Parkgebühren auf dem Plärrer? "Bei dem Gedanken wird mir ganz anders"

Plus Hunderte Pendler parken täglich kostenlos auf dem Augsburger Plärrergelände. Was sie von den möglicherweise bevorstehenden Parkgebühren halten.

Mehrere Tausend Pendler kommen jeden Tag in die Augsburger Innenstadt. Geparkt wird häufig auf den Park-and-ride-Plätzen, vor allem aber auch auf dem Plärrergelände unweit des Curt-Frenzel Stadions. Aichach, Günzburg, Donauwörth, Schwabmünchen - die Nummernschilder legen nahe, dass das zentrumsnahe Parken gerade für Auswärtige einen hohen Stellenwert hat, zumal es bislang kostenlos möglich ist. Dies soll sich jedoch Anfang des kommenden Jahres ändern. Aufgrund einer Beanstandung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands überlegt die Stadt nun, ob sie bald Parkgebühren verlangen soll. Viele "Dauerparker" scheuen die hohen Kosten, die zukünftig anfallen könnten.