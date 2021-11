Augsburg

17:31 Uhr

Wird das Parken auf dem Plärrergelände in Augsburg bald kostenpflichtig?

Plus Der kommunale Prüfungsverband macht Druck: Augsburg soll Parkgebühren für den Plärrer verlangen. Die Grünen sind dafür, die CSU als Regierungspartner bremst aber.

Von Michael Hörmann

Die Parkplätze auf dem Augsburger Plärrergelände sind bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern beliebt. Man parkt nahe der Innenstadt, kann den Weg in die City zu Fuß zurücklegen oder mit der Straßenbahn Richtung Innenstadt fahren. Der Vorteil: Das Parken am Plärrer ist – außer in der Vorweihnachtszeit – kostenlos. Davon profitieren auch auswärtige Fans der Augsburger Panther, die bei Heimspielen der Eishockeyspieler das Fahrzeug am Plärrer abstellen. Lediglich während des Volksfestes, das zweimal im Jahr stattfindet, ist der Parkplatz komplett gesperrt. So ist die Situation seit vielen Jahren. Jetzt könnte es eine Änderung geben, die Autofahrern nicht gefallen dürfte.

