Plärrer-Besucher stehen für Corona-Impfung an

Zwischen Riesenrad und Losständen gibt es ein weiteres Impfangebot in Augsburg. Das Interesse ist groß. Die Stadt startet Sonderaktion im Impfzentrum.

Um die Impfquote im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu steigern, werden in der Stadt Augsburg weiterhin dezentrale Impfmöglichkeiten angeboten, für die keine Terminvereinbarung erforderlich ist. Und die Stadt geht dabei auch ungewöhnliche Wege. Mit dem Impfmobil geht es zu Orten, wo die Menschen unterwegs sind. Dazu zählt der Plärrer-Familienpark. Auf dem Volksfest können sich Besucherinnen und Besucher kostenlos eine Spritze setzen lassen.