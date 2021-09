Schon wieder Kellerbrand: Feuerwehr stoppt Evakuierung

Erneut musste die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Kellerbrand ausrücken - diesmal in Hochzoll.

Es war am Donnerstag früher Abend gegen 17.35 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Kellerbrand in die Karwendelstraße in Hochzoll alarmiert wurde. In einem Mehrfamilienhaus war im Keller Feuer ausgebrochen. Einem Notruf zufolge schlugen die Flammen schon aus einem Kellerfenster. Sofort ging ein Atemschutzgeräteträgertrupp mit einem C-Druckluftschaumrohr in das Untergeschoß.

Augsburger Berufsfeuerwehr: "Bewohner waren nicht in Gefahr"

Das Feuer wurde im Hausmeisterkeller lokalisiert und schnell gelöscht. Allerdings hatten erste Helfer vor Ort bereits eine Evakuierung des Hauses veranlasst, die die Berufsfeuerwehr sofort stoppte. "Die Bewohner befanden sich nicht in Gefahr und konnten in ihren Wohnungen bleiben", heißt es. Da das Treppenhaus mit Überdruck durch die Hochleistungslüfter bearbeitet wurde, um es rauchfrei zu halten, wäre jede offene Wohnungstür kontraproduktiv gewesen, betont die Berufsfeuerwehr.

Der Kellerbrand wurde schnell gelöscht. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Keller wurden mehrere Kellerabteile mit Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch befreit. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt waren 18 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Zuletzt hatte am Dienstagabend ein Kellerbrand im Textilviertel für Aufregung und teils dramatische Szenen gesorgt. (ina)

Lesen Sie dazu auch