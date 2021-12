Augsburg

06:30 Uhr

Schwarz-Grün will Unisex-Toiletten in allen Neubauten der Stadt Augsburg

Hinweisschild an Unisex-Toilette in Hamburg: Auch in öffentlichen Gebäuden in Augsburg soll es künftig geschlechtsneutrale Toiletten geben.

Plus In städtischen Neubauten soll es künftig auch geschlechtsneutrale Toiletten geben. Die Grünen im Augsburger Stadtrat haben das zusammen mit der CSU beantragt - was nicht jedem gefällt.

Von Jörg Heinzle

Es geht um das "stille Örtchen" - und ebenso still verhält sich dazu die CSU-Fraktion im Augsburger Rathaus. Zumindest nach außen hin. Intern, so wird berichtet, gab es durchaus Knatsch wegen des Themas. Der Hintergrund: Bei städtischen Neubauten soll es in Augsburg künftig sogenannte Unisex-Toiletten geben. Also Toiletten, die nicht nach Geschlechtern getrennt sind, sondern die von allen benutzt werden können. Das soll unter anderem die Diskriminierung von Menschen verhindern, die sich keiner klassischen Geschlechterrolle zugehörig fühlen. Der Anstoß dazu kam von der Grünen-Fraktion. Doch der offizielle Antrag dazu, der jetzt eingebracht wurde, ist ein gemeinsamer Antrag des schwarz-grünen Regierungsbündnisses. Das passt nicht jedem in der CSU.

