Augsburg

20.06.2021

"Sex and Crime" locken Zuschauer auf die Augsburger Freilichtbühne

Plus Weniger Gäste und Maske bis zum Platz: Mit dem Musical "Chicago" startete am Samstag die Freiluftsaison des Staatstheaters am Roten Tor in Augsburg.

Von Andrea Wenzel

Julia Stöhr-Schlosser ist großer Musical-Fan. Letzte Woche war sie deshalb schon bei einer Vorstellung in Ulm, am Samstag nun Gast auf der Augsburger Freilichtbühne, um die Premiere von "Chicago" mitzuerleben. "Die Augsburger Bühne ist für mich etwas Besonderes. Wenn dann auch noch tolle Stars wie Katja Berg und Sidonie Smith da sind, dann will ich mir das nicht entgehen lassen", sagt die Augsburgerin. Nach einer langen Corona-Durststrecke sei es einfach prima, dass so etwas nun wieder möglich sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen