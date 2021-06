Augsburg

06:00 Uhr

So blüht das Stadtleben nach dem Lockdown in Augsburg auf

Plus Monatelang wirkte die Augsburger Innenstadt wie ausgestorben. Jetzt kehrt das Leben zurück. Viele genießen den Einkaufsbummel und den Café-Besuch - aber nicht alle.

Von Liliana Ludwig

Einfach mal wieder in eine Umkleidekabine gehen und das Sommerkleid vor Ort anprobieren; oder einen Cappuccino im Café und die Pizza vom Lieblingsitaliener im Biergarten genießen. Auf das und noch viel mehr mussten die Augsburger im Corona-Lockdown lange verzichten. Seit vergangenem Montag ist vieles wieder möglich. Und das scheinen Jung und Alt auch zu nutzen, denn wer durch die Innenstadt geht, wird kaum einen leeren Platz in den Cafés und Restaurants finden, am Samstag, aber auch an den anderen Wochentag. Es sind fast schon Menschenmassen, die durch die Annastraße bummeln - und auch der Rathausplatz ist rappelvoll. Ausgelassenheit liegt in der Luft, und die Freude, endlich wieder was zu unternehmen, ist überall präsent. Mitunter aber auch Skepsis. Ein Rundgang durch eine Stadt im Neustart.

Themen folgen