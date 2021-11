So kamen Augsburgs Stadtteile zu ihren Namen

Plus Pfersee, Kriegshaber, Haunstetten... Manche Bezeichnungen erklären sich von selbst, bei anderen muss man erst nachdenken. Daher haben Augsburgs Stadtteile ihre Namen.

Der Namenspatron ihrer Stadt dürfte den meisten Augsburgern bekannt sein. Es handelt sich um den römischen Kaiser Augustus. Er hatte Augsburg um das Jahr 15 v. Chr. als Augusta Vindelicum gegründet. Aber eher wenige Pferseer, Haunstetter oder Kriegshaberer wissen etwas über die Bedeutung ihres Stadtteilnamens. Städtische Statistiker haben Augsburg neben der Innenstadt in 19 Stadtteile gegliedert. Siebenbrunn mit weniger als 100 Bewohnern gehört aus statistischen Gründen zu Haunstetten. Aufgrund seiner Lage und Historie wird Siebenbrunn jedoch als eigener Stadtteil wahrgenommen. Die Entstehung und Namensherkunft der somit 20 Stadtteile erläutern wir hier nachfolgend von A wie Antonsviertel bis U wie Univiertel. Allerdings sind die Erklärungen dieser teilweise uralten Bezeichnungen nicht immer eindeutig.