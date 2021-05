Augsburg

17:20 Uhr

Straßenbahnschienen als Gefahr für Radler: Was kann dagegen helfen?

Experten geben Tipps, wie Radler gar nicht erst in die Bahnschienen gelangen.

Plus In Augsburg können Straßenbahnschienen für Radler gefährlich werden. Welche Tipps Experten haben, was sie fordern und wie andere Städte das Problem lösen.

Von Piet Bosse

Jeder Radler kennt das unangenehme Gefühl: Er möchte irgendwo entlang fahren und kommt den Straßenbahnschienen gefährlich nahe. Und in Augsburg kann das oft passieren: Immerhin führen 45 Kilometer Schienen durch die Stadt bis nach Friedberg und Stadtbergen. Um zu verhindern, dass Fahrradfahrer mit dem Rad in die Schienen kommen, das Gleichgewicht verlieren und stürzen, gibt es Ideen für die Straßenplanung und Tipps für Radler.

