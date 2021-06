Streit in Augsburg um Luftfilter für alle Klassenzimmer an den Schulen

Plus Innerhalb des Augsburger Stadtrats ist ein Streit um Luftfilter für Schulen entbrannt. Die Sozialfraktion wirft der Stadtregierung „Tatenlosigkeit“ vor.

Der Ton wird schärfer: Die Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei im Augsburger Stadtrat attackiert die Stadtregierung in der Debatte um Luftfilter für Klassenzimmer. Die größte Oppositionsfraktion wirft Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) und Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) vor, tatenlos zu sein und erneute Schulschließungen zu riskieren. Fraktionschef Florian Freund (SPD) sagt: „Dieses Verhalten macht mich richtig wütend.“