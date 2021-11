Unbekannter will in Haus in der Firnhaberau einbrechen

Der mutmaßliche Einbrecher hatte ein Reihenhaus in der Carl-Natterer-Straße im Visier. Warum er bei der Tat scheiterte und trotzdem Schaden anrichtete.

Wieder gab es einen versuchten Einbruch in Augsburg, diesmal im Stadtteil Firnhaberau: Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Grundstück in der Carl-Natterer-Straße, in dem ein Reihenhaus steht. Der Unbekannte versuchte ins Innere zu gelangen, indem er ein Fenster gewaltsam öffnen wollte, was laut Polizei jedoch misslang. Der Sachschaden, der dabei entstand, wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise. (eva)