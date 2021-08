Viele Camper, wenig Platz: Noch ein Stellplatz für Augsburg?

Plus Wohnmobil-Reisen liegen im Trend, auch in Augsburg steigt die Nachfrage. Die Folge: volle Stellplätze, kaum Ausweichmöglichkeiten. Die Stadt sucht Lösungen.

Erwin Seiler ist 75 Jahre alt und Camper aus Leidenschaft. Derzeit steht sein Wohnmobil auf dem Wohnmobilstellplatz Wertach an der Ackermannbrücke. Dort ist er aber keiner der Gäste, sondern hat als Freund von Betreiber Werner Hardt vorübergehend den Job als Platzmanager übernommen. Rund um die Uhr hat er ein offenes Ohr für die Belange der Camper, er kümmert sich darum, dass die Standgebühr bezahlt wird, die Gäste zum nahe gelegenen Supermarkt finden oder einen Stadtplan bekommen, mit dem sie Augsburg erkunden können. Wahrscheinlich kämen noch viel mehr Wohnmobiltouristen nach Augsburg, die Stadt wird als Ausflugsziel immer beliebter. Doch es gibt ein Problem.