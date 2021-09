Vom Brand zerstört: So war das Leben im legendären WG-Haus der Karolinenstraße

Plus Das abgebrannte Gebäude in der Karolinenstraße bewegt viele Menschen. Es war nicht nur von außen besonders, über das WG-Leben dort schwärmen viele Augsburger.

Das Haus Nummer 15 in der Karolinenstraße, das vor etwa zwei Wochen in Flammen aufging, war ein außergewöhnliches Haus. Nicht nur weil es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit einer historischen Fassade handelte. Auch das Innenleben war außergewöhnlich. Jahrzehntelang lebten auf den Stockwerken nur Wohngemeinschaften mit meist jungen Menschen, darunter viele Studentinnen und Studenten. Die Partys dort gelten als legendär, das sagen auch Augsburgerinnen und Augsburger, die längst erwachsen sind. Im "Karo" entstand sogar ein DJ-Kollektiv.