Augsburg

27.11.2021

Weitere Corona-Patienten aus der Region Augsburg werden verlegt

Rettungsdienstpersonal bereitet am Samstagvormittag den Intensivtransportbus des Roten Kreuzes in Ulm für eine Fahrt von Augsburg nach Karlsruhe vor.

Plus Ein Intensiv-Transportbus des Ulmer Roten Kreuzes holt am Samstag in Augsburg weitere Intensiv-Patienten ab. Ein geplanter Flug der Bundeswehr kommt nicht zustande.

Von Thomas Heckmann und Stefan Krog

Nachdem am Freitag die ersten sechs Corona-Intensivpatienten und -patientinnen aus dem Großraum Augsburg und Westschwaben nach Nordrhein-Westfalen zur Behandlung ausgeflogen worden waren, gab es am Samstag weitere Verlegungen. Am Samstag übernahm ein Intensiv-Transportbus aus Ulm drei beatmete Schwerkranke in Augsburg am Universitätsklinikum und machte sich auf den Weg nach Rheinland-Pfalz. Ein für Samstag geplanter Flug mit einem Transport-Jet der Luftwaffe konnte aus Kapazitätsgründen bei der Bundeswehr nicht stattfinden, so Dr. Hubert Mayer, Ärztlicher Koordinator im Regierungsbezirk Schwaben.

