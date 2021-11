Corona-Pandemie

vor 21 Min.

Luftwaffe bringt bayerische Corona-Patienten in andere Bundesländer

Plus Die Bundeswehr flog am Freitagnachmittag sechs an Covid-19 Erkrankte vom Allgäu aus nach NRW. Eine außergewöhnliche Mission in einer ebensolchen Lage.

Von Andreas Berger und Simone Härtle

Eigentlich ist das Flugzeug, das am Freitag gegen 13.50 Uhr auf dem Allgäu Airport in Memmingerberg landet, dafür gedacht, verletzte Soldatinnen und Soldaten aus dem Einsatz zurückzuholen. Diesmal ist der Airbus A310 MedEvac der Luftwaffe aber im Rahmen der Amtshilfe im Einsatz: Im Auftrag des Bundesinnenministeriums werden mehrere Corona-Patienten aus Bayern ausgeflogen. Wegen der überaus angespannten Situation auf den bayerischen Intensivstationen werden die Erkrankten künftig in Nordrhein-Westfalen behandelt.

