Augsburg stellt mit über 7800 Corona-Impfungen einen Wochenrekord auf

Plus In Augsburg sind inzwischen gut 47.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Nun kommen verstärkt Personen ab 60 Jahren und weitere Berufsgruppen zum Zug.

Das Impftempo hat, ähnlich wie bayernweit, auch in Augsburg in der vorigen Woche zugelegt. Nach den Zahlen der Stadt wurden in der ersten Aprilwoche 7844 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, so viele wie bisher noch nie innerhalb von einer Woche. Tatsächlich waren es sogar noch mehr Impfungen: Denn inzwischen impfen neben dem Impfzentrum, mobilen Teams und Kliniken auch niedergelassene Ärzte – deren Zahlen liegen derzeit nicht vor. Im März waren es zwischen 3500 und 4600 Impfungen pro Woche in Augsburg.

Insgesamt sind seit dem Start der Impfkampagne nach den Zahlen der Stadt 47.241 Personen in Augsburg geimpft worden – zumindest mit einer Erstimpfung. 18.230 haben auch bereits eine Zweitimpfung erhalten. Fast 50.000 Impfungen sind im Impfzentrum der Stadt auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände verabreicht worden, rund 12.000 Impfdosen wurden von den mobilen Teams gespritzt – und etwa 4200 Impfungen erfolgten in Krankenhäusern. Die Warteliste in der Priorität 2 – also Personen über 70, bestimmte Berufsgruppen wie Grundschullehrer oder Menschen mit speziellen Vorerkrankungen – ist nach Angaben der Stadt inzwischen abgearbeitet. Deshalb komme jetzt die dritte Gruppe zum Zug. Hierzu gehörten zum Beispiel Personen, die das 60. Lebensjahr beendet haben – oder auch Mitarbeiter von Apotheken und in der kritischen Infrastruktur.

Das Augsburger Impfzentrum habe insgesamt die meisten Personen im Regierungsbezirk Schwaben geimpft, sagt der städtische Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Er erklärt: "Auf diesen Erfolg sind wir stolz und ich bedanke mich bei dem hochengagierten Team." Betrieben wird das Zentrum im Auftrag der Stadt vom privaten Rettungsdienst Bäuerle Ambulanz. Wie hoch der Anteil der Geimpften an der Augsburger Bevölkerung inzwischen ist, lässt sich anhand der städtischen Impfzahlen nicht sagen. Rein rechnerisch läge die Impfquote inzwischen bei 15,8 Prozent. Allerdings wurden in Augsburg auch Menschen geimpft, die nicht in der Stadt leben – etwa Beschäftigte von Heimen oder Krankenhäusern. Umgekehrt haben aber auch Augsburger, die außerhalb der Stadt in einem priorisierten Beruf arbeiten, schon Impfungen erhalten.

Corona-Impfung in Augsburg: Noch unklar, in welchem Tempo es weitergeht

In welchem Tempo das Impfen jetzt weitergeht, vermag bei der Stadt aber keiner zu versprechen. Es hänge noch immer daran, wie viel Impfstoff Augsburg bekomme. "Aktuell können wir nicht sagen, wie schnell wir weiter vorankommen", sagt Dominicus Sießmeir, der Verwaltungsleiter des Impfzentrums. Bis 1800 Personen könnten derzeit täglich geimpft werden. Er sagt: "Daher ist es wichtig, dass sich jede impfwillige Person online registriert, damit der Bedarf abgeschätzt werden kann." Aktuell warten nach seinen Angaben noch rund 40.000 registrierte Impfwillige auf einen Termin.

23 Bilder So läuft eine Impfung im Augsburger Impfzentrum ab Foto: Peter Fastl

Unterdessen erhält das Impfzentrum fünf weitere Fahrzeuge für den mobilen Einsatz. Damit sind jetzt insgesamt zehn mobile Impfteams im Stadtgebiet für Bettlägerige und Sonderfälle unterwegs. Immer wieder – meist nach Wochenenden – könne es bei der städtischen Corona-Hotline unter Telefon 0821 324-4444 aufgrund starker Frequentierung zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dafür bitte man um Verständnis.

Die Registrierung für eine Corona-Impfung ist möglich unter www.impfzentren.bayern.de.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

