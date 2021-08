Augsburger Geschichte

13:00 Uhr

Das Frauentor in Augsburg war zu schmal für die Pferdetram und musste weichen

Plus Der Torturm wurde 1858 als „wüste unnütze Vogelscheuche“ bezeichnet, dennoch löste der Abbruch 1885 starke Proteste aus. Die Augsburger hätten das Frauentor gern erhalten.

Von Franz Häussler

Die Frauentorstraße beginnt nach der Domkurve. Bis 1885 stand vom Dom aus gesehen das Frauentor im Blick. An den Torturm zwischen den Häusern Frauentorstraße 9 und 10 erinnert heute aber nur noch eine Inschrift am einstigen Standort. Das Frauentor wurde abgetragen, als die Bevölkerung glaubte, das „Entmittelaltern“ in Augsburg wäre beendet. Man hatte ab 1860 manch Altes allzu schnell abgebrochen. Schon kurze Zeit danach stellte sich Wehmut ein. Das Frauentor galt als historisches Relikt, das die Augsburger gern erhalten hätten.

