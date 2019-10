00:34 Uhr

Augsburger radeln 670000 Kilometer

Die fleißigsten Teilnehmer am Stadtradeln in Augsburg wurden im Goldenen Saal ausgezeichnet.

Die diesjährige Aktion „Stadtradln“ war in Augsburg ein voller Erfolg. Vom 6. bis zum 26. Juli fuhren die knapp 2900 Teilnehmer insgesamt 670000 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit, in die Schule oder in ihrer Freizeit. Zehnmal fand die Aktion des Klima-Bündnisses bereits in Augsburg statt und noch nie radelten die Augsburger so viele Kilometer.

Bei einem Empfang im Goldenen Saal im Rathaus wurden die aktivsten Stadtradler von Bürgermeisterin Eva Weber und Umweltreferent Reiner Erben ausgezeichnet.

Das stärkste Team stellte die Firma Kuka, deren Mitarbeiter 42560 Kilometer fuhren. Und auch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums bei St. Anna durften jubeln. Mit 16840 geradelten Kilometern gewannen sie die Auszeichnung als aktivsten Schule. (wiel)

