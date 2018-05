vor 18 Min.

Augsburger zeigen Flagge für Europa

Auf dem Rathausplatz erklang am Mittwoch die Europahymne. Etwa 400 Augsburger kamen zusammen, um den Auftakt der Europawoche 2018 zu feiern.

Von Michael Hörmann

Es war ein imposantes Bild, das sich am Mittwochmittag dem Betrachter vor dem Augsburger Rathaus bot: 400 Menschen standen eng beieinander auf dem Rathausplatz, viele hatten einen Luftballon oder eine blaue Fahne in der Hand. Die Menschen unterschiedlichen Alters zeigten Flagge für Europa. Und dass Augsburg den richtigen Ton trifft, wenn es um Europa geht, war ebenfalls nicht zu überhören. 100 Mitwirkende stimmten die Europahymne „Ode an die Freude“ an. Es war ein klangvolles Zeichen der Zusammengehörigkeit. Es waren lebendige Szenen vom bayernweiten Auftakt der Europawoche 2018, die offiziell in Augsburg startete.

Video: Ina Kresse

Ein mehrstündiges Bürgerfest stimmte auf die 100 Veranstaltungen ein, die in den nächsten Tagen bis 15. Mai in Augsburg stattfinden werden. „Für uns Augsburger ist es eine Ehre und Freude, in der Friedensstadt die Europa-Woche zu eröffnen“, sagte Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl. Die europäische Idee zeige sich in vielen Bereichen in Augsburg. Dazu zählt Gribl das eigenen Europa-Büro, das im Rathaus untergebracht ist.

Der politische Stellenwert der Veranstaltung zeigte sich in der Anwesenheit vieler Politiker. Der neue bayerische Europaminister Georg Eisenreich schwor die Zuhörer auf den europäischen Gedanken ein. Die Nähe zu Brüssel, der Hauptstadt Europas, zeige sich exemplarisch bei der bayerischen Staatsregierung, informierte Eisenreich. Am Donnerstag findet eine Kabinettssitzung unter Ministerpräsident Markus Söder in Brüssel statt.

Poller sorgten für mehr Sicherheit auf dem Rathausplatz

Das Fest war mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen verbunden. Die Polizei hatte die Zufahrt zum Rathausplatz mit Pollern erschwert. Mehrere uniformierte Kräfte verfolgten das Bürgerfest. Ein anderer Aspekt der Veranstaltung: Um den Gästen das Parken zu erleichtern, war der Elias-Holl-Platz eigens zu einem Parkplatz ausgewiesen worden.

Auf dem Rathausplatz präsentierten sich am Mittwoch zahlreiche Vereine, Verbände und Firmen, die mit Europa eng verknüpft sind. Das Luftfahrtunternehmen MT Aerospace war ebenso vertreten wie der Weltlanden, die Lokale Agenda und der Stadtjugendring.

Der Auftakt der Europawache war mit größeren Sicherheitsmaßnahmen rund um den Rathausplatz verbunden. Bild: Silvio Wyszengrad

Mitveranstalter der Europa-Woche ist die Europa-Union Augsburg. Vorsitzender Thorsten Frank hat sich mit einem Team eine kreative Idee einfallen lassen. Es gibt den Wettbewerb „Mein Europa – ein Gedicht“. Gedichte können bis 30. Mai verfasst und bei der Europa-Union eingereicht werden.

Welche Rolle Europa im städtischen Leben spielt, haben die Statistiker der Stadt untersucht. Von den insgesamt 295.900 in Augsburg zum Jahresende 2017 gemeldeten Personen besitzt mehr als jede fünfte (64.600) keine deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahl der EU-Ausländer ist in den letzten zehn Jahren um 15.900 auf 29.680 gestiegen. Die größten Anteile unter den EU-Ausländer stellen 7.250 Rumänen und 4.280 Italiener.

Themen Folgen