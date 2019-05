17:56 Uhr

Augsburgerin stirbt bei Wanderung an der Küste von Korsika

Eine Ärztin aus der Region Augsburg wird im Urlaub auf Korsika von einer großen Welle mitgerissen. Feuerwehrtaucher finden die tote Frau.

Eine Medizinerin aus Augsburg ist am Sonntag auf Korsika offenbar von Wellen mitgerissen worden und gestorben. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um eine 60-jährige Ärztin, die im Augsburger Stadtteil Bärenkeller lebte.

Im Süden Frankreichs und auch auf Korsika gab es am Sonntag starken Wind und entsprechend hohe Wellen. Die örtlichen Behörden teilten noch am Sonntag mit, die deutsche Urlauberin sei „wahrscheinlich von den Wellen erwischt worden", als sie an der Küste entlang gegangen ist. Weiter heißt es, dass ein Begleiter der Frau die Szene miterleben musste. Er habe aber in den Felsen Zuflucht vor den Wellen finden können, so die Mitteilung von Polizei und Rettern. Ob es sich bei dem Augenzeugen um den Ehemann der Augsburgerin handelte, wurde zunächst nicht bekannt.

Der Unglücksort auf Korsika ist für seine malerischen Strände und Buchten bekannt

Das Unglück ereignete sich den Angaben der Behörden zufolge an an der Küste nahe der Ortschaft Porto auf der Westseite der Mittelmeerinsel. Der Golf von Porto ist für seine malerischen Buchten und Stände bekannt. Am Sonntag aber zeigte sich die Natur dort von ihrer zerstörerischen Seite.

Im Lauf des Tages wurden an der französischen Mittelmeerküste und im Nordwesten der Insel Korsika starke Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern gemessen. Die Frau aus Augsburg wurde demnach bei einer Wanderung an der Küste von den Wellen ins Meer gerissen und konnte sich nicht mehr ans Ufer retten. Taucher der örtlichen Feuerwehr fanden später den leblosen Körper der Augsburgerin und bargen ihn.

Nach tödlichem Unglück: In der Praxis der Frau im Kreis Augsburg sind die Kollegen geschockt

Die Augsburger Medizinerin hat seit Längerem in einer Arztpraxis für Allgemeinmedizin mit Standorten in Gablingen und Lützelburg (Kreis Augsburg) gearbeitet. Am Montagmittag hat Dr. Antje Bug-Wetzstein dort die Nachricht vom tödlichen Unfall ihrer Kollegin erhalten. „Ich bin völlig geschockt“, sagte Antje Bug-Wetzstein unserer Redaktion. Sie hat die Praxis im Jahr 1987 gegründet. In den 1990er Jahren kam die nun verunglückte Kollegin dazu.

Zu der großen Landarzt-Praxis, die in diesem Bereich für viele Patienten wichtig ist, gehören auch zwei weitere Ärztinnen und mehrere Assistentinnen. Wie es jetzt weitergeht, vermochte die Praxis-Inhaberin am Montag noch nicht zu sagen: „Ich muss das alles jetzt erst einmal verarbeiten.“



