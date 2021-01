08:25 Uhr

Christbaumbrand in Lechhausen: Feuerwehr rettet Bewohner aus Haus

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Brand in der Neuburger Straße in Augsburg aus. Mehrere Menschen wurden aus dem Haus gerettet.

Von Ina Marks

Es war am Mittwochabend kurz nach 21.15 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Augsburg in die Neuburger Straße gerufen wurde. Dort hatte vermutlich ein Christbaum Feuer gefangen und einen ausgedehnten Wohnungsbrand entfacht. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch Bewohner in dem Haus.

Mit Leitern rettete die Berufsfeuerwehr Augsburg Bewohner aus dem Haus. Dort war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Bild: Christoph Bruder

Eine Person wurde mit Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute retteten zwei Bewohner über Leitern aus dem zweiten Stockwerk. Der Brandrauch breitete sich bis in das dritte Obergeschoß aus.

Brand in Neuburger Straße: Probleme wegen Straßenbahnoberleitung

Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr behandelten und versorgten fünf verletzte Menschen, vier davon ambulant. Im Großraumrettungswagen wurden insgesamt 13 Bewohner versorgt und betreut. Aufgrund der Abspannung der Straßenbahnoberleitung konnte die Drehleiter nur verzögert eingesetzt werden. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen schnell mit einem Druckluftschaumrohr. Wie die Feuerwehr berichtet, ist die Brandwohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Mit aufwendigen Belüftungsarbeiten wurde das Gebäude vom Brandrauch befreit.

In einer Wohnung in einem Haus in der Neuburger Straße ist Feuer ausgebrochen. Schuld war offenbar ein Christbaumbrand. Bild: Christoph Bruder

Alle weiteren Hausbewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Gegen 23 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Tierisches Glück hatten zwei Katzen, die sich neben der Brandwohnung aufhielten - sie blieben unversehrt.

Die Berufsfeuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Die Feuerwehr warnt davor, an trockenen Christbäumen noch Kerzen anzuzünden. "Ein trockener Christbaum kann explosionsartig in Flammen aufgehen", sagt Friedhelm Bechtel, Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr. Das liege vor allem am Harz, das ein Baum beim Vertrocknen absondere. Das Harz sei quasi ein Brandbeschleuniger. "So ein Brand ist heftig und breitet sich sehr schnell aus."

