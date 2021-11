Schärfere Corona-Regeln ab Samstag: Wird Augsburg bald Hotspot-Region?

Wenn die Krankenhausampel auf Gelb springt, hat das viele Auswirkungen. So ist die Lage rund um Maskenpflicht an Schulen und Zutrittsregeln in Augsburg.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) gab am Mittwoch die Verschärfung bestehender Corona-Regeln bekannt. Die Stadt Augsburg zieht nun nach und gibt bekannt, was es für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

Demnach treten die neuen Regelungen am Samstag, 6. November, in Kraft. Demnach wird in Grundschulen ab Montag für eine Woche und in weiterführenden Schulen für zwei Wochen wieder eine Maskenpflicht im Schulgebäude eingeführt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und auch der steigenden Intensivbettenbelegung mit mehr als 450 Covid-Patientinnen und -Patienten im Freistaat springt die so- genannte Krankenhausampel bayernweit voraussichtlich am Samstag auf Stufe Gelb. Sind in Bayern mehr als 600 Intensivbetten Personen belegt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, gilt Stufe Rot. Bereits ab Stufe Gelb müssen unter anderem in Supermärkten wieder FFP2-Masken getragen werden. Für Veranstaltungen und Einrichtungen treten dann strengere Zutrittsregelungen in Kraft (aus 3G wird 3G plus, aus 3G plus wird 2G).

Hotspot-Regelung tritt in Augsburg wohl noch nicht in Kraft

Daneben gibt es in Bayern eine neue Hotspot-Regelung. In Landkreisen und kreisfreien Städten, die zu einem Leitstellenbereich gehören, in dem die zur Verfügung stehenden Intensivbetten bereits zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind und in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wird, gelten ab Samstag Maßnahmen wie bei einer landesweiten roten Krankenhausampel.

Die im Leitstellenbereich Augsburg (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries) zur Verfügung stehenden Intensivkapazitäten sind aktuell zu 93,7 Prozent ausgelastet. Danach sind 119 von 127 Intensivbetten und 38 von 40 Covid-Intensivbetten belegt. Die Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt mit 213,3 (Stand Donnerstag) jedoch unter 300. Damit geht die Stadt davon aus, dass sie voraussichtlich am Samstag nicht als Hotspot gelte. Die weitere Entwicklung hänge von der Lage in den Krankenhäusern, der Inzidenz und den vom Freistaat noch nicht veröffentlichten Änderungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen ab.

Aktionstag im Impfzentrum in Haunstetten

Daneben bietet die Stadt weiterhin Möglichkeiten zur Impfung an. Im Impfzentrum in Haunstetten, Bürgermeister-Ulrich-Straße 100, wird immer samstags von 8 bis 14 Uhr ohne Termin geimpft. Wer sich unter der Woche impfen lassen möchte, muss einen Termin vereinbaren. Am Samstag, 13. November, veranstaltet die Stadt einen Impfaktionstag: Dann besteht im Impfzentrum von 8 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Erst- und Zweitimpfungen werden dort unbürokratisch vorgenommen. Das Angebot gilt auch für Personen, die ihre Erstimpfung nicht im Augsburger Impfzentrum erhalten haben. Zur Impfung müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass), der gelbe Impfpass und gegebenenfalls ein Allergiepass oder Medikamentennachweis mitgebracht werden.

Im Stadtgebiet gibt es weitere Möglichkeiten, sich impfen zu lassen - etwa in der Maximilianstraße 59 (ehemaliges Leopold-Mozart Konservatorium). Dort wird dienstags bis samstags von 8 bis 13.45 Uhr ohne Termin geimpft. Ebenso in der Hochschule Augsburg, Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern kann von allen Impfwilligen in Anspruch genommen werden. Außerdem wird auch auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Schule in Augsburg-Oberhausen jeweils dienstags bis freitags von 8 bis 13.45 Uhr geimpft. Gruppen ab zehn Personen können einen mobilen Impftermin buchen. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und Organisationen. Ein mobiles Impfteam kommt zum vereinbarten Ort und impft dort die angemeldeten Personen. Geimpft wird mit BionTech. Alle Infos zur Terminvereinbarungen auf augsburg.de/impfen.