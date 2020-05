14:15 Uhr

Corona-Krise: "Thorbräukeller" schließt noch vor der Öffnung

Plus Doris Gabriel, die Pächterin des Thorbräukellers, gibt auf. Als Grund nennt sie auf Facebook die Corona-Krise. Fans des Biergartens können aber noch hoffen.

Von Jonas Voss

Mag das Coronavirus in der Augsburger Bevölkerung weitestgehend zurückgedrängt sein – die Gastronomen der Stadt leiden weiterhin darunter. Nun hat Doris Gabriel, Pächterin des Lokals „Thorbräukeller“, per Facebook das Aus Ihres Betriebes bekannt gegeben. In ihrem Statement heißt es, „leider hat mein Geschäft den Coronavirus nicht überlebt und ich muss schweren Herzens die Pforten schließen. Ich danke Euch allen recht herzlich es war eine schöne Zeit mit Euch.“ Erst vor kurzem hatte die Cocktailbar „Purist“ ihr Aus aufgrund des Virus bekannt gegeben. Ein wenig Hoffnung gibt es jedoch für Fans des Biergartens beim Thorbräukeller.

