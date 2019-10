"Das große Backen": Benjamin Bütow eröffnet Geschäft in Augsburg

Plus Benjamin Bütow belegte in der TV-Show "Das große Backen" Platz zwei. Weil er so viele Anfragen erhielt, eröffnet er nun "Ben’s Cakery". Was das Konzept des Ladens ist.

Benjamin Bütow kreiert gerne aufsehenerregende Torten. In der TV-Show „Das große Backen“ im vergangenen Jahr schaffte Bütow es mit seiner Leidenschaft und Kreativität auf den zweiten Platz. Seitdem reißen bei ihm die Anfragen nach Back- und Verziertipps von Kuchen und Cupcakes nicht ab. Der 38-Jährige hat daraus ein Konzept für ein Geschäft entwickelt, das er demnächst im Augsburger Textilviertel eröffnet.

Noch sind die Schaufenster des einstigen Friseurgeschäftes in der Schäfflerbachstraße 1 mit Zeitungspapier gegen neugierige Blicke geschützt. Dahinter ist Bütow fleißig am Werkeln und Einräumen. Nächste Woche Samstag, 2. November, will er seinen Laden „Ben’s Cakery“ eröffnen.

Benjamin Bütow: Neues Geschäft-Konzept in Augsburg

Wer glaubt, hier Bütows bunte Torten oder Kuchen probieren zu können, liegt falsch. „Ich bin kein gelernter Konditor. Ich backe nur privat für meine Familie, Freunde und für mich“, erklärt der sympathische Neusässer mit der auffälligen Tätowierung am Unterarm. Bütow, der zuletzt die Küchenleitung im Café Contur in Buttenwiesen innehatte, bietet ein in Augsburg neues Konzept.

„Ben’s Cakery“ wird ein Fachhandel für alle Hobbybäcker, wie Bütow selbst einer ist. In einem der beiden Räume ist der Shop untergebracht, in dem allerlei Zubehör für die süßen Versuchungen zu finden ist. Essbarer Glitzer etwa, Puder und Modellier-Schokolade. Oder auch Piping-Gel. Piping – was bitte? Wenn man bislang Torten und Kuchen höchstens mit einer Sahneschicht verschönert hat, sind einem diese Dinge völlig fremd. „Piping-Gel“, erklärt Bütow geduldig, „ist wie eine Art Kleber, den man einfärben kann. Damit lassen sich Effekte wie flüssige Lava oder Wasserfälle auf einer Torte herstellen.“ Das Motto seines Geschäfts „Kaum in Torte zu fassen“ passt. In der Backkunst gibt es offenbar nichts mehr, was es nicht gibt. Sogar mit einer Art Filzstift kann man auf dem Fondant, eine Zuckermasse, Botschaften hinterlassen.

Eine wahrlich süße Minnie Mouse. Das ist nur eine der Torten, die Benjamin Bütow privat aufwendig anfertigt. Bild: Benjamin Bütow

Ausgefallenes Backzubehör in "Ben's Cakery"

Bütow verkauft dieses ausgefallene Backzubehör, das man seinen Angaben zufolge zwar im Internet findet, aber bislang kaum im herkömmlichen Einzelhandel. Diese Lücke will er schließen. Denn das Herstellen von individuellen Torten mit aufwendigen Verzierungen ist ihm zufolge längst ein Hobby, das im Trend liegt.

„Jeder backt gerne und will seine Kreativität einbringen“, hat Bütow die Erfahrung gemacht. Viele hätten jedoch Angst, sich an eine große Torte zu wagen. Den Respekt vor mehreren Teigstockwerken will Bütow Hobby-Konditoren nehmen. „Ich berate meine Kunden. Zu mir können die Leute kommen, ein Bild einer Torte mitbringen oder ihre Vorstellungen schildern. Ich sage ihnen, wie es geht und was sie dafür brauchen.“ Die Kunden sollen von seinen Erfahrungen profitieren. Diese reichen in seine Kindheit zurück.

Als Bub half Bütow seiner Oma begeistert beim Plätzchenbacken. Dann wagte er sich an klassische Blechkuchen, bis er bei komplizierten Cremes und Torten landete. „Für mich war das einfach eine neue Herausforderung, vor die ich mich stellte. Es war die richtige Entscheidung“, sagte der ausgebildete Fachmann für Systemgastronomie einst in einem Interview. Seine erfolgreiche Teilnahme in der Fernsehsendung „Das große Backen“ im vergangenen Jahr habe ihm eine weitere neue Welt geöffnet.

In Workshops will der Hobbybäckerei Techniken und Tricks vermitteln

„Ich habe gesehen, dass in diesem Bereich noch viel am Entstehen ist“, meint der freundliche Mann mit der Glatze und dem Bart. Vor allem aber haben ihn die vielen Anfragen von Fernsehzuschauern motiviert, sich selbstständig zu machen. „Hobbybäcker von Jung bis Alt, egal, ob Mann oder Frau, wollen von mir Tipps und Beratung.“ Genau diese Nachfrage will Bütow gezielt in seinem neuen Geschäft bedienen. In dem anderen Raum nämlich bietet er künftig Workshops an.

Einen Basis-Kurs etwa, in dem er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beibringt, wie man sogenannte Letter Cakes, also Buchstabenkuchen, anfertigt und wie die Cremes und Verzierungen entstehen. „Es wird auch einen Cup-Cake-Modellierkurs geben. Ich zeige, wie man die kleinen Kuchen aufdrapiert, sie mit Blumen dekoriert. Das schaut nämlich immer aufwendig aus, ist aber kein Hexenwerk.“ In einem Spezial-Kurs will er Teilnehmenden besondere Techniken, wie etwa für Torten mit Tropfenguss, näher bringen. „Dabei backe ich aber nicht mit den Leuten. Es geht allein um Trends und Techniken“, betont er.

Auch kann er sich spezielle Veranstaltungen für Junggesellinnen-Abschiede oder Kindergeburtstage vorstellen. Benjamin Bütow hat viel vor. Seine Zutaten für sein außergewöhnliches Geschäft hat er jedenfalls schon.

Ben’s Cakery eröffnet am Samstag, 2. November. Öffnungszeiten Dienstag-Freitag, 9-19 Uhr, Samstag, 10-14 Uhr. Mehr Infos unter: www.bens-cakery.de oder auf Facebook unter: Ben’s Cakery.