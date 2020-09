vor 17 Min.

Der Augsburger Alt-Oberbürgermeister Hans Breuer wird 90 Jahre alt

Hans Breuer wird 90 Jahre alt. Eine Feier will er nicht.

Plus 18 Jahre lang war Hans Breuer Oberbürgermeister in Augsburg. 1990 zog er sich aus der Politik zurück. Zum runden Geburtstag gibt es keine offiziellen Feiern.

Von Michael Hörmann

18 Jahre lang stand Hans Breuer an der Spitze der Stadt Augsburg. Der SPD-Politiker war von 1972 bis 1990 Oberbürgermeister. Dann nahm er freiwillig Abschied aus der Kommunalpolitik. Vergessen ist Breuer bis heute nicht, der Alt-Oberbürgermeister hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der 90. Geburtstag, den Breuer am Mittwoch begeht, wird dennoch im engsten Familienkreis gefeiert.

Offizielle Empfänge, den die Stadt Augsburg und die SPD zu Ehren von Breuer gerne ausgerichtet hätten, wird es nicht geben, denn gesundheitlich ist Hans Breuer inzwischen schwer angeschlagen. Er verbringt die Zeit zu Hause in der Jakobervorstadt. Seine Ehefrau Siglinde, mit der er seit 64 Jahren verheiratet ist, ist die engste Bezugsperson. Sie sorgt sich liebevoll um ihren Mann.

Auch im politischen Ruhestand war er viele Jahre lang aktiv

Dass es Hans Breuer gesundheitlich nicht gut geht, dürfte langjährigen Weggefährten schon länger aufgefallen sein. In früheren Jahren war das Ehepaar Breuer noch oft gemeinsam in der Stadt unterwegs. Gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge gehörten zum festen Bestandteil seines Lebens im Ruhestand.

Hans Breuer (links) bei einem Treffen mit Helmut Schmidt in den Siebziger Jahren in Augsburg. Bild: Fred Schöllhorn

Und da kam es dann auch immer wieder vor, dass Breuer von Augsburgern auf die Zeit seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister angesprochen wurde. Es waren Erlebnisse, die ihm gefielen, wie er bei einem früheren Geburtstag einmal erzählte. Eine Frau hätte sich in einem Bierzelt für sein persönliches Engagement bedankt: "Mir selbst war es peinlich, dass ich mich nicht an Einzelheiten erinnern konnte." Der Frau war es bei dieser Begegnung egal. Sie war einfach glücklich, ihren Dank an der richtigen Adresse angebracht zu haben.

Die Stationen im Leben von Hans Breuer 1 / 4 Zurück Vorwärts Vita 1930 : Hans Breuer wird am 16. September in Troppau geboren. 1946 : Nach dem Krieg verschlägt es ihn zunächst nach Westendorf (Kreis Augsburg), später zieht er nach Augsburg. Er arbeitet bei der Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK), macht eine Lehre als Betriebselektrikerund ist auch in diesem Beruf tätig. 1953 : Breuer steigt als Praktikant bei der Textilgewerkschaft ein. Er macht schnell Karriere, wird später Geschäftsführer. 1956 : Am 20. Februar heiratet er seine Ehefrau Siglinde. Später wird Sohn Hanns-Jürgen geboren, der heute 62 Jahre alt ist. Hans Breuer zieht 1956 als jüngster Politiker in den Stadtrat ein. 1966 : Breuer wird dritter Bürgermeister und Referent für Jugend, Soziales und Sport. 1972 : Breuer wird OB.

Die Amtszeit als OB Dienstjahre 18 Jahre lang, von 1972 bis 1990 , hat Hans Breuer als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Augsburg gelenkt. Er wurde im Olympiajahr 1972 (Augsburg richtete am Eiskanal die Kanuwettbewerbe aus) Nachfolger von Wolfgang Pepper (SPD). Als Breuer dann freiwillig im Jahr 1990 aufhörte, folgte ihm Peter Menacher (CSU).

Herausforderer Breuer musste sich bei seinen erfolgreichen Wahlkämpfen mit drei bekannten CSU-Bewerbern auseinandersetzen. 1972 war es zunächst Ludwig Kotter , langjähriger Bürgermeister und Kulturreferent. Breuer siegte in der Stichwahl. Bei der OB-Wahl 1978 trat Hermann Knipfer gegen Breuer an. 1984 siegte Breuer gegen Stefan Höpfinger , den ehemaligen Augsburger Bundestagsabgeordneten. Knipfer, der später die Freie Burger Union (FBU) gründete, und Höpfinger sind zwischenzeitlich gestorben.

Erfolge Breuer hatte während seiner Amtszeit wichtige Akzente gesetzt: Er gilt als einer der Vater von Klinikum und Universität, gemeinsam mit den Landraten gründete der SPD-Politiker den Verkehrsverbund für den regionalen Bahn- und Busverkehr. Außerdem feierte die Stadt während seiner OB-Tätigkeit ihr 2000-jähriges Bestehen. (möh)

Wer sich an frühere Begegnungen mit Hans Breuer erinnert, weiß auch, dass ihm das äußeres Erscheinungsbild stets wichtig gewesen ist. Die Frisur musste unter anderem sitzen.

