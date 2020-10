vor 47 Min.

Der "Immobilien-Oscar" geht nach Augsburg

Für ein Neubauprojekt in Berlin ist das Augsburger Unternehmen Leitwerk AG ausgezeichnet worden. Es war maßgeblich daran beteiligt.

Ihren Sitz hat die Firma Leitwerk AG in Augsburg. Als Ingenieurbüro für Planung, Bau- und Projektmanagement hat das Unternehmen nach eigenen Angaben langjährige Erfahrung auf den Gebieten der Projektsteuerung, des Projektmanagements, der Bauüberwachung und Projektleitung sowie des Qualitäts- und Konfliktmanagements. Am Standort Augsburg ist das Projekt Weitblick 1.7 im Innovationspark ein Aushängeschild. Auf internationaler Ebene gab es für Leitwerk jetzt eine besondere Auszeichnung.

Das Bauprojekt Wave in Berlin ist mit dem Preis "mipim Award" gewürdigt worden. Es handle sich dabei um den "Oscar der Immobilienbranche", sagt Peter Weis, Vorstandsvorsitzender von Leitwerk. Die Firma sei als Generalplaner für das Projekt zuständig gewesen. Auf einem der letzten freien Grundstücke mit direkter Spreelage in Berlin wurden Ende 2019 insgesamt 161 Apartments, Wohnungen und Penthäuser fertiggestellt. Wegen der Architektur erhebe sich das Projekt wie eine Yacht über der Spree.

Die Preisverleihung fand in Paris statt

Die Preisverleihung fand in Paris statt. Insgesamt 228 Projekte aus 45 Ländern kämpften in diesem Jahr um die Trophäen. Wave sei das einzige Projekt aus Deutschland, das die Jury überzeugt hätte, heißt es vonseiten des Unternehmens. Neben Wave wurden drei weitere Projekte nominiert: die „Manhattan Loft Gardens" im Londoner Eastend, die Luxuswohnhäuser „Oriental Villa" in Hangzhou (China) und das „Residenza Ra Curta" in Montagnola in der Schweiz. (möh)

