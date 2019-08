Der Welterbe-Titel für Augsburg ist kein Selbstläufer

Plus Auf die Liste der Unesco zu kommen, war ein hartes Stück Arbeit. Doch wohin geht jetzt die Reise? Ein Gespräch mit zwei Experten, die selbst noch viele Fragen haben.

Es ist Donnerstag, 14 Uhr. Vor der Touristeninformation am Rathausplatz steht eine große Besuchergruppe und wartet auf eine Stadtführung. 2000 Jahre Geschichte verpackt in zwei Stunden soll es geben. Ob es dabei auch um das historische Wassersystem gehen wird, für das Augsburg jüngst den Titel Weltkulturerbe der Unesco bekommen hat? Kathrin und Martin Kaibel, die bei der Führung dabei sein werden, wissen es nicht. Sie wussten bislang überhaupt nicht, dass Augsburg auf der Welterbeliste steht. Das Paar aus Aachen ist aus anderen Gründen in Augsburg: Eine ehemalige Bekannte hat hier gewohnt und will zeigen, was Augsburg zu bieten hat.

"Unesco-Welterbe zu sein, ist keine Erfolgsgarantie"

Wie den Kaibels geht es einigen Touristen, die wir an diesem Nachmittag befragen. Der Unesco-Welterbetitel für Augsburg ist ihnen nicht oder nur vage präsent. Für das Thema an sich zeigen die Augsburg-Besucher aber Interesse. Das lässt sich an der Auswahl an Flyern ablesen, die sie aus der Touristeninformation tragen. Das Faltblatt „Die 22 Stationen des historischen Augsburger Wassersystems“ und den dazu passenden Führer haben einige in der Hand. Immer wieder treffen wir auch auf Besucher, die schon besser informiert sind und tatsächlich des Welterbe-Titels wegen nach Augsburg gekommen sind. So wie Anna und Karl Barnsteiner aus München. „Zwar stand Augsburg schon länger auf unserer Agenda, ein Zeitungsbericht über die Verleihung des Titels hat aber den letzten Impuls gegeben.“, sagen sie.

Die Erfahrungen vor Ort spiegeln wieder, wie auch Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck die Lage eineinschätzt: „Unesco-Welterbe zu sein, ist keine Erfolgsgarantie. Es ist ein Gütesiegel, eine starke Marke, die geschickt genutzt und neben anderen spannenden Themen wichtige Impulse für einen erfolgreichen Tourismus setzen kann.“ Aber das bedeute auch Arbeit.

22 Bilder Diese 22 Denkmäler machen Augsburg zum Welterbe

Deshalb hat die Regio Tourismus schon vor Bekanntgabe der Aufnahme für den „Ernstfall“ vorgebaut. „Wir haben in unserem Magazin Platz für dieses Thema freigehalten, eine Übersichtskarte mit unseren Unesco-Stätten erarbeitet, das Programm für die Wassertage und unsere Führungen entsprechend angepasst, ebenso wie die Werbemittel für Gruppenreisen aktualisiert“, erzählt Beck. Fürs Erste sei man damit, gut einen Monat nach Ernennung, gut aufgestellt und habe schon erste Erfolge in Form gezielter Touristenanfragen.

Wie die Marke Welterbe in Augsburg vermarktet werden soll

In einem zweiten Schritt gehe es nun darum, die Marke Welterbe regional, national und international zu vermarkten. Man will in Reiseführer und -programme aufgenommen werden und das Thema auch im amerikanischen und asiatischen Raum platzieren. Auch den Tag der Bustouristik, der heuer in Augsburg stattfinden wird, soll für Werbung genutzt werden. Dazu strebt die Regio Kooperationen mit Verbänden an und will so das Thema Wasser nicht nur dem Privatreisenden, sondern auch Geschäftsleuten näher bringen. „Welcher Ort bietet sich für die Tagung eines Wasserfachverbands besser an, als ein Ort, in dem sich viel um dieses Thema dreht?“, so Götz. Auf diese Weise könne nicht nur der Tourismus, sondern auch das Messe- und Kongresswesen profitieren.

Dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, bestreitet niemand. Aktuellen Zahlen nach generiert der Tourismus in Augsburg und der Region schon jetzt etwa eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr, die Stadt nimmt aus diesem Segment Steuern in Höhe von über 14 Millionen Euro ein. Dass der Welterbe-Titel dies weiter beflügeln kann, davon sind Experten wie der Kultursoziologe Dr. Hilmar Schäfer von der Europa-Universität Viadrina überzeugt: „ Diese Auszeichnung kann eine Stadt aus einem breiten Angebot an Reisestätten herausheben, beim Touristen stärker sichtbar machen und so mehr und internationaleres Publikum anlocken. Es hilft auch, den Zugang zu nationalen Fördertöpfen zu vereinfachen, um die Kulturstätten zu erhalten. Davon profitiert wiederum das Handwerk vor Ort.“

Augsburg bekommt für seine historische Wasserwirtschaft das Prädikat Welterbe verliehen. Richtig so, sagt Nicole Prestle, Leiterin der Lokalredaktion Augsburg. Video: Axel Hechelmann

Wohin geht die Reise in Augsburg?

Wann und in welcher Größenordnung diese Effekte eintreten, sei aber schwer vorherzusagen. Im Fall des Naumburger Doms habe sich die Besucherzahl binnen eines Jahres um 25 Prozent gesteigert, heißt es. Für die Stadt Quedlinburg meldet der Deutschlandfunk binnen 23 Jahren einen Anstieg an Übernachtungsgästen um das Tausendfache.

Wohin die Reise in Augsburg geht, kann Götz Beck nicht vorhersagen. Sicher ist er sich aber, dass mehr Gäste kommen und auch mehr Geld in der Stadt lassen werden. Sein Ziel ist es, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre die Übernachtungszahlen von derzeit rund 855000 (Stand 2018) auf rund 1,2 Millionen zu steigern.

Welterbestätten in der Stadt besser zugänglich machen

Damit es, wie es auch Kultursoziologe Hilmar Schäfer für wichtig erachtet, ein nachhaltiges Wachstum wird, setzt Götz auf Qualität statt auf Tempo. „Wir müssen Stück für Stück weiter anpassen. Also unsere Führungen mehrsprachig anbieten und Lösungen finden, wie wir die Welterbestätten in der Stadt besser und regelmäßiger zugänglich machen können.“

Letzteres hänge auch am Denkmalschutz, der Stadt, sowie am Auftrag der Unesco. „Beim Welterbe geht es ja nicht darum, ein Marketinginstrument für den Städtetourismus zu haben, sondern es stehen der Bildungsauftrag und der Erhalt der Kulturstätten im Fokus. Das müssen wir akzeptieren“, so Beck dazu, dass unter anderem die Wassertürme am Roten Tor nur eingeschränkt besucht werden können. Dass Augsburg irgendwann einmal wie Venedig oder Dubrovnik an einem Zuviel an Touristen leiden wird, glauben weder er noch Schäfer. „Es gibt in Augsburg 22 Stätten, die Zeuge des Welterbes sind und teils außerhalb der Innenstadt liegen. Damit lassen sich die Besucherströme geschickt lenken“, so Schäfer.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Welterbe: Und was kommt jetzt?