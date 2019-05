vor 49 Min.

Der riesige Schwamm wurde schon wieder zerrupft

Als der Schwamm vor der City-Galerie beschädigt wurde, hatte sich der Künstler damals sehr geärgert. Doch nicht nur in Augsburg wurde das Objekt zerrupft.

Von Ina Marks

Lange hatte der Schwamm in Augsburg damals nicht gehalten. Als der Hamburger Künstler Michel Abdollahi anlässlich des Friedensfestes 2017 sein Kunstobjekt der Stadt Augsburg zur Verfügung gestellt hatte, war dieses binnen weniger Stunden beschädigt. Der Vorfall sorgte für Diskussion. Nun ist dem Schwamm ähnliches Schicksal widerfahren - in Hamburg.

Schwamm stand vor der Augsburger City-Galerie

In Augsburg wurde der überdimensionale Schwamm vor zwei Jahren auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie installiert. Er soll symbolisch Wut, Hass und Fremdenfeindlichkeit aufsaugen - so die Idee des Künstlers. Binnen weniger Stunden war er kaputt. Vor allem Kinder zerpflückten das knallgelbe Objekt. Geärgert hatte sich Michel Abdollahi vor allem über die Eltern, die, wie er sagte, lediglich zusahen und nicht einschritten.

Sein offener Brief an die Augsburger sorgte damals für Diskussion. Darin fragte er, was der Vorgang über die Gesellschaft aussagt. Diese Frage kann er sich nun auch in Hamburg stellen, wo der riesige Haushaltsschwamm anlässlich des 70. Jahrestags des Grundgesetzes zwischen Jungfernstieg und Rathaus platziert wurde. Wie der NDR berichtet, wurde das Kunstwerk auch dort auseinander genommen.

