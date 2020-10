vor 31 Min.

Dichter Qualm im 7. Stock: Feuerwehr rückt zum Schwabencenter aus

Dichter Rauch führte am Schwabencenter in Augsburg zu einem Feuerwehreinsatz.

Am Freitagnachmittag quillt dichter Rauch aus einer Wohnung im siebten Stock des Schwabencenters. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

Am Freitagnachmittag kam es am Schwabencenter in Augsburg zu einem Feuerwehreinsatz. Laut Polizei wurde die Feuerwehr gegen 16 Uhr alarmiert, nachdem in der Wilhelm-Hauff-Str. 28 Rauch aus dem 7. Stock quoll. Umgehend rückten die Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen an.

Nach Angaben der Polizei verursachten auf dem Herd stehende Speisen die Rauchentwicklung – es kam jedoch zu keinem Brand. Der Feuerwehreinsatz war nach weniger als einer halben Stunde beendet, es kam zu Verkehrssperrungen im betroffenen Bereich. Laut Polizei kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (AZ)

