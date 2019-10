Die Bedürftigen müssen erreicht werden

Armut bringt nicht nur existenzielle Nöte mit sich. Sie stellt die Gesellschaft vor eine weitere Herausforderung.

Manchmal kann man Armut in Augsburg sehen. Wenn Menschen etwa betteln, in Mülleimern wühlen oder im Freien schlafen. Doch den Großteil an Armut bekommt die Öffentlichkeit nicht mit, weil sich Armut bei den Betroffenen in deren vier Wänden abspielt. Weil sich viele dafür schämen und ihre Bedürftigkeit verstecken wollen. Bei der Armutsbekämpfung ist dieser Teilaspekt eine große Herausforderung für die Gesellschaft.

Denn Armut bringt nicht nur existenzielle Nöte mit sich, Armut macht Menschen einsam. Das Problem der sozialen Ausgrenzung wird bei einer steigenden Zahl von Single-Haushalten vermutlich in den nächsten Jahren zunehmen. Wie soll man diejenigen erreichen? Die Stadt bietet unter anderem Mehrgenerationentreffs oder eine Seniorenfachberatung an.

Es gibt die Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Aber aus unterschiedlichen Gründen macht das eben nicht jeder. Die Arbeit sollte auch nicht nur den „Profis“ überlassen werden. Als Familienangehöriger, Freund oder Nachbar kann man ebenfalls aufmerksamer hinschauen und gegebenenfalls unterstützen. Es ist gut, dass sich Stadt, Hilfsorganisationen und Ehrenamtliche in Augsburg künftig noch besser vernetzen wollen, um die Bedürftigen zu erreichen.

