Die Stickoxidwerte allein sind nicht entscheidend

Auch wenn das Limit nun eingehalten wird, muss sich die innerstädtische Mobilität ändern.

Zu Panik bestand in Augsburg in Sachen Stickstoffdioxid in den vergangenen Jahren trotz nicht eingehaltenem Grenzwert kein Anlass, weil die Überschreitungen nur relativ gering waren. Dennoch war die Konzentration des Verbrennungsgases, das vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen wird und die Atemwege angreift, in der Karlstraße zu hoch. Insofern war der Augsburger Masterplan für nachhaltige Mobilität, angestoßen durch das Schreckgespenst des Fahrverbots, überfällig. Das ist überhaupt das Verdienst der ganzen Fahrverbotsdiskussion: Lokale Fahrverbote bringen wenig, weil sie den Verkehr nur verlagern. Das Reizwort hat aber dazu geführt, dass über Mobilität heute anders gedacht wird als vor fünf Jahren.

Mitfahrzentrale, neue Radwege und Neuorganisation des Lieferverkehrs

Auch der Augsburger Masterplan begründet sich nicht rein aus zu hohen Stickoxidwerten. Wenn Fahrgäste an Haltestellen besser informiert werden, die Stadtwerke bessere Apps für die Nutzung ihrer Mobilitätsangebote und eine Art elektronische Mitfahrzentrale für ihr Carsharing entwickeln, der Lieferverkehr neu organisiert werden soll, Radwege entstehen und die Bedingungen für Fußgänger verbessert werden sollen, dann ist das moderne Stadtentwicklung, die den CO2-Ausstoß senken hilft und die Stadt vom Autoverkehr entlastet. Es ist der Anfang einer innerstädtischen Verkehrswende.

Das Auto ist nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel

Das Maßnahmenpaket beinhaltet auch Bestandteile wie mehr grüne Wellen oder ein Parkleitsystem –den Anteil des Autos am Verkehr wird das nicht senken. Realistischerweise trägt es aber der Tatsache Rechnung, dass das Auto nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel ist. Allen Vorhersagen zur Verkehrswende zum Trotz steigt die Zahl der Autos auch in Augsburg. Es mag sein, dass die junge Generation weniger Interesse am Auto hat, doch solange die ältere Generation noch Autos kauft, bleiben die Straßen voll. Schlaue Ampeln sind ein pragmatischer Weg, um damit umzugehen. Neue große Autostraßen innerhalb der Stadt wären hingegen eine Grundsatzfrage .

