Die witzigsten Wassergeschichten rund ums Weltkulturerbe

Augsburg ist Weltkulturerbe. Doch abseits der Unesco-Orte gibt es aus der Stadt auch allerhand Kurioses rund ums Wasser zu erzählen.

Von Nicole Prestle

Mit der Aufnahme in die Liste der Welterbe-Stätten ist die Augsburger Wasserversorgung ins Rampenlicht gerückt. Doch am Zusammenfluss von Lech und Wertach spielte das Wasser von Anfang an eine besondere Rolle für die Entwicklung der Stadt. Die jahrhundertelange Nutzung des Wassers und das Zusammenspiel von Kunst und Technik heben Augsburg unter anderen Städten hervor. Abseits der Brunnen, Kanäle und Wassertürme des Welterbes gibt es aber auch viele kuriose Geschichten rund ums Wasser. Hier sind die besten davon:

Whiskey statt Chlor

Die Amerikaner brachten der Stadt nicht nur den Frieden, sie brachten ihr auch neue Regeln: Ab November 1946 musste das Trinkwasser aus Augsburgs Wasserwerken auf Anweisung der Besatzungsbehörden gechlort werden, um es von Keimen zu befreien. Einige Jahre später entstand sogar eine zentrale Station zur Trinkwasserchlorung. Im Februar 1956 griffen die Bürger das umstrittene Thema im Faschingsumzug auf: Sie forderten, das Trinkwasser künftig mit Whiskey statt mit Chlor zu desinfizieren. Geändert wurde freilich auch danach nichts am Vorgehen; erst 1963 wurde die regelmäßige Beigabe von Chlor abgeschafft.

Die lästigen Nacktbader

Nacktbaden war im frühen Mittelalter gang und gäbe. Beliebt fürs freizügige Schwimmen in Augsburg war die Gabelung von Schwalllech und Mittlerem Lech vor dem Kloster St. Ursula. Hierher kamen nicht nur Frauen zum Wäschewaschen, sondern auch nackte Badende - und jede Menge Schaulustiger. Irgendwann aber wurde den Anwohnern das Treiben zu bunt. Als nackte Knaben an Sonn- und Feiertagen während der Messe im Kloster auftauchten, hatten es auch die Dominikanerinnen des Klosters St. Ursula satt. Sie beschwerten sich und der Augsburger Rat reagierte prompt: Per Dekret erlaubte er das Nacktbaden fortan nur noch nachts – „in den Lechkanälen ohne Aufsehen, anstößiges Verhalten und längeren Aufenthalt“.

Das Klo über dem Kanal

Die Trennung von Nutz- und Brauchwasser war in der Stadt schon sehr früh ein Thema. Doch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden in Augsburg Abwässer aus Ställen und Toiletten direkt in die Kanäle eingeleitet. 1910 leiteten laut Stadtarchiv noch 170 Aborte direkt in die Lechkanäle und den Stadtbach ein. Ausgerechnet ein Hochwasser sorgte 1910 an den Stadtkanälen für einen niedrigen Wasserstand, da die Wassermassen des Lechs nicht mehr gezielt kanalisiert werden konnten. Die Innenstadt stank zum Himmel.

Mit dem Floß nach Wien

Lech, Wertach und Lechkanäle wurden in Augsburg von Anfang an zum Transport von Baumaterialien und zur Versorgung der Bürger mit Handelsgütern genutzt. Doch man konnte auf dem Wasser auch reisen. 1840 unternahm der pensionierte Lehrer Adam Biertrinker, 69, eine eineinhalbmonatige „Fernreise“ nach Wien. Er fuhr über Neuburg, Ingolstadt, Regensburg und Linz bis zur Anlegestelle des Klosters Melk. Die tägliche Fahrzeit betrug acht Stunden, immer wenn Flöße zusammengelegt oder umgeladen werden mussten, hatten die Reisenden Zeit für Landausflüge oder zur Einkehr in „allerlei vortreffliche Gasthäuser“, wie Biertrinker in einem Reisetagebuch notiert hat, das im Stadtarchiv noch immer existiert.

Badeverbot für die Fliegerin

Kunstfliegerin Elly Beinhorn wurde in den 1930er Jahren unter anderem durch ihre Weltumrundung im Alleinflug berühmt. In Augsburg machte sie wegen einer ganz anderen Geschichte von sich reden. Beinhorn war wegen eines Vortrags nach Augsburg gekommen und nutzte die Chance für einen Besuch des gerade erst renovierten Familienbads. Doch die Badefrau verwehrte der berühmten Pilotin den Zutritt. Begründung: Sie trage zu knappe Badebekleidung. Seit 1932 legten der sogenannte „Zwickelerlass“ und die Badepolizeiverordnung fest, wie Frauen in öffentlichen Bädern zu erscheinen hatten: Der Badeanzug sollte „Brust und Leib an der Vorderseite des Körpers vollständig“ bedecken, der Rückenausschnitt durfte nicht „über das untere Ende der Schulterblätter“ hinausgehen. Der Badeanzug musste darüber hinaus angeschnittene Beine und einen Zwickel haben. Beinhorns Bekleidung erfüllte diese Voraussetzungen nicht. Baden durfte sie am Ende zwar doch, aber der Fall sorgte noch lange für Gelächter.

