Dieser Augsburger ist unterwegs für den Frieden

Plus Simon Jacob hat für sein Projekt mehrere Jahre im Nahen Osten sowie in Ländern Europas Station gemacht. Dabei enstand der Film "Peacemaker".

Als Simon Jacob aus dem Kriegsgebiet nach Hause kam, setzte er sich erst einmal aufs Fahrrad und drehte eine Runde durch die Altstadt. Acht Jahre lang war der Friedensaktivist und Journalist unterwegs im Nahen Osten – und erkannte dort, wie wichtig ihm seine Heimatstadt Augsburg ist. Im Zeughaus feierte der Film „Peacemaker – Europa, das Friedensprojekt“ am Samstagabend Premiere.

Projekt "Peacemaker": Ein Augsburger reist durch den Nahen Osten

Für das Projekt Peacemaker hat Simon Jacob nicht nur Kriegsgebiete im Nahen Osten besucht, sondern war auch in Europa unterwegs. Der Film nähert sich dem Thema „Frieden“ auf zwei Wegen. In der Türkei, in Georgien, Armenien, dem Irak, Iran und Syrien hat er mit Kriegsteilnehmern, Geistlichen, Soldaten und Terroropfern, aber auch ganz normalen Studenten und anderen Bürgern gesprochen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass im Westen ein falscher Eindruck von den Menschen im Nahen Osten vorherrscht“, sagt Jacob, der 1980 als Zweijähriger mit seinen Eltern aus Südanatolien nach Augsburg floh. Er glaubt, dass die Lösung für den Nahen Osten in den Antworten Europas auf die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg zu finden sind.

Für den syrisch-orthodoxen Christen Jacob ist Europa ein Friedensprojekt. Es sei mehr als nur offene Grenzen, Euro oder die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld überall arbeiten zu können, sagt der Journalist. Europa sei eine Vision des friedlichen Zusammenlebens. „Ich wollte über den Krieg berichten, ohne zu suggerieren, dass alle Menschen im Nahen Osten Extremisten sind“, sagt Jacob.

In Europa sprach er mit EU-Politikern, Jugendlichen und Unternehmern, um zu verstehen, wie sich die Europäer aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs zu einer stabilen Gemeinschaft entwickeln konnten. Ein wichtiger Teil des Films spielt auf früheren Schlachtfeldern Europas, um die Entwicklungen aufzuzeigen, die schließlich in den Frieden mündeten, den die Europäer heute genießen und den es zu erhalten gelte, so Jacob.

Der Film Peacemaker lässt viele Protagonisten zu Wort kommen. Im Zeughaus konnte man einige von ihnen kennenlernen. Bild: Annette Zoepf

Nach seinen Reisen und den teilweise schrecklichen Bildern, die er sehen musste, sei er jetzt erst richtig in Augsburg angekommen, berichtet der Filmemacher. „Ich habe in der Stadt, in der ich großgeworden bin, meinen Frieden gefunden“, sagt er. Dabei sei es nicht einfach gewesen, nach den Monaten in von Krieg und Terror heimgesuchten Gebieten, das friedliche Augsburg zu genießen. „Die erste Zeit habe ich Angst bekommen, wenn mir in der Stadt in einer dunklen Gasse jemand entgegengekommen ist. Will der mich töten oder entführen, habe ich mir gedacht“, schildert er. „Und dann habe ich mich erinnert, dass ich in Sicherheit bin, in meiner Heimatstadt Augsburg, dass ich hier in Frieden und Freiheit leben kann“, sagt Jacob.

Simon Jacob sagt, in Augsburg fühle er sich sicher

Doch diesen Frieden gelte es zu verteidigen. Nur wenn die Europäer, allen voran die Jugend, dem um sich greifenden Extremismus und Nationalismus die Stirn böte, bliebe Europa eine Friedensunion. Dieses Anliegen verfolgt sein Film Peacemaker, der künftig Schulen, Bildungseinrichtungen und anderen interessierten Gruppen kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll.

Bei der Premiere im Zeughaus waren neben Politikern und Unterstützern des Projekts auch etliche der Protagonisten aus dem Film da. Von Anfang an mit dabei war Daniela Hofmann. Sie hatte Simon Jacob auf einer Veranstaltung der orientalischen Christen kennengelernt und war von der Idee „Peacemaker“ begeistert. Man müsse den Menschen im Nahen Osten eine Stimme geben, ist sie überzeugt. Doch auch um Europa mache sie sich Sorgen. Die Generation nach dem Weltkrieg habe Europas Aufstieg hervorgebracht, die aktuelle Generation erlebe, wie es vom Höhepunkt wieder abwärts gehe. „Unsere Kinder könnten vor den Trümmern stehen“, fürchtet sie. Deshalb findet sie es so wichtig, die Jugend mit dem Projekt Peacemaker aufzurütteln. „Der Friede ist zerbrechlich – wir möchten ihn für die nachfolgenden Generationen bewahren.“

