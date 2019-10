10.10.2019

Ein Mittel gegen die tödliche Überdosis

In Augsburg bekommen Drogenabhängige in einem Versuch ein lebensrettendes Medikament. Aber nicht jeder erhält das Notfall-Set

Von Lilo Murr

Es klingt absurd. Einem schwer Drogenabhängigen mit einem morphinähnlichen Wirkstoff zum Überleben helfen. Doch genau das steckt hinter einem Modellprojekt des Ministeriums für Gesundheit und Pflege in Bayern. Die Drogenhilfe Augsburg ist eine der fünf Einrichtungen, die dafür ausgesucht wurden. Ziel ist, die Zahl der Drogentoten zu senken. Denn das Naloxon-Notfall-Kit soll schwer Drogenkranken in Extremsituationen beim Überleben helfen.

Das „Kit“, eingetütet in einer kleinen silbernen Metalldose, beinhaltet zwei Dosen Naloxon, diesen morphinähnlichen Wirkstoff als Nasenspray, Einweghandschuhe, eine Beatmungsmaske, und, das Wichtigste, eine genaue Anleitung zum Vorgehen im Notfall, wenn etwa der Kumpel eine Überdosis genommen hat. Dazu Gesundheitsministerien Melanie Humel: „Seit dem Start im Oktober 2018 konnte fünf Menschen in Bayern in Notfallsituationen mit Naloxon geholfen werden“. Das sei eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges, so die CSU-Politikerin.

„Stimmt“, sagt auch Julian Meyer von der Augsburger Drogenhilfe. Er betreut das Projekt. Und ist im KiZ, dem Kontakt im Zentrum, an der Holbeinstraße zu finden. Der 35-Jährige findet das Projekt „sehr, sehr wichtig“. Immerhin gab es offiziell 2018 im Großraum Schwaben 33 Drogentote, mit, so Meyer, einer sehr hohen Dunkelziffer. Insgesamt geht man von etwa 300 Abhängigen aus.

Doch die Frage bleibt, kann man einem Drogenabhängigen ein Notfall-Kit mit diesem speziellen Stoff anvertrauen. „Ja“, sagt Meyer, zumal spezielle Schulungen die Voraussetzung sind und der Abhängige sich das Naloxon selbst nicht spritzen kann. Es geht um den Freund, der, aus welchen Gründen auch immer, eine Überdosis an Drogen aufgenommen hat. Vielleicht, weil der Stoff zu hochprozentig ist, oder stark mit Giften gepanscht. In solchen Fällen kann Naloxon helfen. Wie? Der Wirkstoff kann sich an jeden Opioid-Rezeptor im Körper anbinden. Dadurch können Opioide wie Heroin, Methadon dort nicht mehr andocken und auch ihre Wirkung nicht entfalten.

Alle, die dieses Kit bekommen, müssen ein Drogennotfalltraining absolvieren. Dazu gehören vor allem das Erkennen eines Notfalls und die richtige Reaktion. Am wichtigsten ist der Anruf bei der Rettungsleitstelle, anschließend die Verabreichung von Naloxon, die Wiederbelebung des Ohnmächtigen und vor allem, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist, diese Person nicht allein lassen. Das klingt kompliziert, sei aber für viele Süchtige kein Problem, sagt Meyer: „Der kennt diese Anzeichen gut und wird richtig reagieren“.

277 Teilnehmer haben bisher an der Schulung in der Fuggerstadt teilgenommen, 50 von ihnen bekamen ein Rezept für das Notfall-Kit, und bisher, so Meyer, gab es zwei erfolgreiche Einsätze im öffentlichen Raum von Augsburg.

Allerdings ist dieses Projekt zugleich eine Abkehr von der Vorstellung, man könne jeden Heroin- oder Opiatabhängigen mit einer Therapie heilen. „Es gibt Menschen, die haben alles versucht und es nicht geschafft“, sagt Julian Meyer, der auch als Streetworker an den Brennpunkten in Augsburg arbeitet. Es gelte deshalb, diese Menschen am Leben zu halten, nicht mehr und nicht weniger.

