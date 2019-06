Ein Test: Wie verständlich sind Augsburgs Parkschilder wirklich?

Plus Hier ein Parkverbot, dort ein Anwohnerparken ab 17 Uhr, dort ein Parkscheinautomat: Wer sein Auto abstellen will, muss viele Schilder lesen – und verstehen.

Parkbeschilderungen in Augsburg richtig deuten, gehört zu den großen Herausforderungen für jeden, der ein Auto lenkt. Besonders in den Bewohnerparkgebieten, von denen es zehn in der Innenstadt gibt, sind die Verkehrszeichen mit ihren Zusatzschildern, die den Parkraum ordnen, stellenweise rätselhaft. Nicht allen erschließt sich die Logik der Zeichen in Sekundenschnelle und das ist das Problem.

Das Auto bewegt sich und in ihm der Mensch. Das, was er sieht, muss der Verkehrsteilnehmer sofort verstehen. Tut er aber nicht immer. Wir wollten diesem täglichen Ärgernis auf den Grund gehen und haben dem Polizeipräsidium Nord, dem Fahrlehrer Michel Buhmann, der Stadt Augsburg und 21 Autofahrern Bilder von Verkehrszeichen vorgelegt, die das Parken und Halten, plus Zusatzzeichen regeln.

Die Stadt Augsburg bewertet die Verkehrszeichen nicht

Die Polizei nahm eine „rechtliche Würdigung“, wie sie es nennt, der vorgelegten Zeichen vor. Weist aber darauf hin, „dass die übermittelten Lichtbilder nur einen Ausschnitt und nicht die gesamte Verkehrssituation darstellen. Deswegen kann keine pauschale Bewertung erfolgen“. Michael Buhmann legten wir die Bilder der Verkehrszeichen in seiner Fahrschule vor. Die Stadt Augsburg lehnte eine Bewertung der Verkehrszeichen aus personellen Gründen ab. Aber sie beantwortete ein paar Fragen zum Thema „Parken“. Vor allem die Umfrage unter Autofahrern – sie müssen mit den Regeln klar kommen – lieferte spannende Erlebnisse.

Wir haben 21 Frauen und Männer zwischen 20 und 88 Jahren Fotos von den im Artikel gezeigten Verkehrszeichen aus Augsburg vorgelegt und sie nach ihrer Einschätzung gefragt. Das Fazit: Nur 55 Prozent der Befragten wussten, was das Zeichen 290.1 „Eingeschränktes Halteverbot für eine Zone“ (siehe Völkstraße) bedeutet. Etwas mehr, 66 Prozent, kannten den rechtlichen Unterschied zwischen „Halten und Parken“: Wer sein Auto verlässt und tatsächlich weggeht, der parkt, sagt die Polizei. Das Gleiche gilt, wenn man mehr als drei Minuten hält. 68 Prozent konnten die jeweils gezeigten Verkehrszeichen deuten. Im Zusammenspiel mit den Zusatzzeichen, die das Parken in Zeiten und Zuständigkeiten aufteilt, konnten nur 50 Prozent eine rechtlich korrekte Antwort geben. Das ist bedenklich. Und wenn es so ist, wie Fahrlehrer Buhmann sagt, wird es in Zukunft noch bedenklicher: „Die Leute kommen heute nicht um Fahren zu lernen, sondern um eine Fahrerlaubnis zu bekommen“.

Je mehr Interessen berücksichtigt werden müssen, desto komplizierter die Regeln. „Dabei ist der Parkraum begrenzt“, so die Polizei. Was also tun? Michael Buhmann sagt: „Der Autofahrer ist mit vielen Schildern gleichzeitig überfordert. Man sollte den Schilderwald vereinfachen. Verkehrsschilder sollen ja keine Rätselaufgaben stellen, sondern klare Botschaften liefern“. Mit Blick auf Zusatzschilder sagt die Polizei: „Falls eine Regelung auf den ersten Blick nicht ganz verständlich ist, hilft manchmal der gesunde Menschenverstand“.

Beispiel 1: Rätseln in der Maximilianstraße

Wer hier alles richtig machen will, muss genau lesen. Bild: Bernd Hohlen

Die Schilder: Maximilianstraße, rechter Pfosten: Zeichen 314 „Parken“; linker Pfosten zusätzlich Zeichen 286 „Eingeschränktes Halteverbot“.

Die Regel: Zuerst die rechte Seite: Von 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr braucht man hier einen Parkschein. Auch Anwohner mit Parkausweis; sie sind aber schon ab 18 Uhr befreit.

Die linke Seite hat es in sich: Zwischen 8 bis 12 Uhr darf hier werktags niemand parken. Ab 12 Uhr bis 20.30 Uhr darf hier mit Parkschein geparkt werden. Von 20.30 Uhr darf hier jeder parken. Bewohner mit „Parkausweis C“ werktags 18 Uhr – 20.30 Uhr frei. Hier haben die Bewohner zwei Stunden frei, in denen sie keinen Parkschein ziehen zu müssen. Von 12 bis 18 Uhr müssen auch Bewohner mit „Parkausweis C“ einen Parkschein kaufen.

Die Einschätzung: Die rechtliche Bewertung der Polizei und Michael Buhmann ist zwar gleich, aber der Fahrlehrer sagt: „Diese Beschilderung ist ein Witz. Hier muss man echt aufpassen. Sehr irreführend. Sogar ich muss mir das intensiv durchlesen und kombinieren“. Übrigens: Auch der Samstag ist ein Werktag.

Die Autofahrer: Eine 50-jährige Autofahrerin, die gerade einen Parkschein in der Maximilianstraße gezogen hat, sagt: „Ich will ja keinen Strafzettel bekommen, als Finanzbuchhalterin“, und lacht. Wir zeigen ihr die Verkehrszeichen-Kombination aus der Maximilianstraße. „Wenn man sich Mühe gibt und kombinieren kann, ist es herauslesen“, sagt sie. Sie räumt aber ein, dass das Entziffern auf dem Gehweg stehend einfacher ist, als wenn man sich im fließenden Verkehr im Auto bewegt.

Deborah hat seit fünf Jahren Führerschein. Beim Verkehrszeichen aus der Maximilianstraße hat sie kapituliert: „Ich würde da nie parken“, ist ihre Lösung des Problems. Einem 49-jährigen Autofahrer ist das Szenario in der Maximilianstraße vertraut. Er hat dort in einer Bar gearbeitet und kennt die ratlosen Gesichter. „Brutal und vogelwild“ findet er die Beschilderung in der Straße.

Beispiel 2: Halb-halb in der Weißen Gasse

Wann darf man in der Weißen Gasse parken? Ohne Anwohnerparkausweis nie. Bild: Bernd Hohlen

Die Schilder: Zeichen 286 „Eingeschränktes Halteverbot mit Zusatzzeichen“.

Die Regeln: Pfeil nach rechts: Hier darf, außer in der angegebenen Zeit, niemand parken. Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen ist erlaubt. Von 17 Uhr bis um 10 Uhr dürfen hier Bewohner mit „Parkausweis B“ parken. Von 10 Uhr vormittags bis 17 Uhr darf hier niemand parken. Auch die Bewohner nicht. Nur kurz anhalten. Samstag und Sonntag sind frei. Da dürfen Anwohner ihr Fahrzeug abstellen. Nach links dürfen Bewohner mit „Parkausweis B“ generell parken. Polizei und Fahrlehrer kamen zu den gleichen Ergebnissen. Michael Buhmann musste eine ganze Zeit nachdenken, um eine korrekte Bewertung vorzunehmen. Das Problem entsteht beim Zusatzzeichen, denn die Zeit, die nicht genannt wird, regelt das Parken ebenfalls. Bei den befragten Autofahrern herrschte Verwirrung über die Zeiten. Wann darf man parken? Einfach ist es für Fahrzeuge ohne „Parkausweis B“: Sie dürfen hier grundsätzlich nicht parken.

Beispiel 3: Verbot und Erlaubnis in der Mozartstraße

Wer in die Mozartstraße fährt, sieht erst einmal: parken verboten – außer für Anwohner. Wenig später wird Parken mit Parkschein dann aber doch erlaubt. Bild: Bernd Hohlen

Die Schilder: Zeichen 290.1 „Beginn eines eingeschränkten Halteverbots für eine Zone“ und wenig später das Zeichen 314 „Parken“.

Die Regeln: Die Mozartstraße hat eine Länge von etwa 130 Metern. Drei Verkehrszeichen regeln den Parkraum. Wer hier einbiegt, kennt sich aus oder hat sich verirrt, wenn er parken möchte. Denn Zeichen 290.1 beim Einbiegen sagt: „Beginn eines eingeschränkten Halteverbots für eine Zone“. Heißt: Parken nur für Bewohner mit „Parkausweis C“. Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen für maximal drei Minuten erlaubt. Die Mozartstraße ist eine Einbahnstraße.

Also weiterfahren. Nach zwanzig Metern folgt der Gegenentwurf zum ersten Schild. Parken ist plötzlich doch erlaubt, aber mit Parkschein. Von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Da haben die Autofahrer unfreiwillig Glück gehabt. Polizei und Fahrlehrer Buhmann kamen beim Zusammenspiel dieser Zeichen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während Michael Buhmann einen Widerspruch zwischen dem Zeichen 290.1 und Zeichen 314 erkennt, argumentiert die Polizei anders. „Durch verschiedene Regelungen versucht man, den unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden“. Eine Sichtweise, die von der Stadt geteilt wird. „Getrennt angesehen sind sie eindeutig. Im Zusammenspiel eher nicht“, sagt Michael Buhmann. Dafür ist er ein paar Tage später noch einmal vor Ort gewesen und hat sich die Situation selbst angesehen. „Durch das erste Zeichen 290.1 soll der Parkdruck vielleicht abgeblockt werden“, so Buhmanns Vermutung.

Der Autofahrer Rainer Hader, 49, ist der einzige, der bereit ist, mit seinem Namen genannt zu werden. Kein Wunder. Er hat die Schilder aus der Mozartstraße richtig gedeutet. Aber er hat auch ein Anliegen. Ihm ist die Parkplakette für Handwerker aberkannt worden. „Weil die Stadt sagt, es sind bereits zu viele ausgestellt worden“, sagt er.

Beispiel 4: Ein bisschen halten in der Völkstraße

Anwohner (mit Ausweis) dürfen in der Völkstraße parken. Alle anderen Autofahrer nur halten. Bild: Bernd Hohlen

Die Schilder: In der Völkstraße steht das Zeichen 290.1; „Beginn eines eingeschränkten Halteverbots für eine Zone“.

Die Regeln: Im gesamten Bereich gilt eingeschränktes Halteverbot. Im gesamten Gebiet darf nicht geparkt werden. Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen. Bewohner mit „Parkausweis C“ dürfen in gekennzeichneten Flächen parken. Fahrlehrer und Polizei kommen zu gleichen Ergebnissen. Fahrlehrer Buhmann sagt mit Blick auf alle, die keinen Anwohnerparkausweis C haben: „Sobald der Fahrer sein Fahrzeug verlässt und nicht mehr sichtbar ist, parkt das Fahrzeug. Parkraumüberwacher können dann das Fahrzeug aufschreiben“.

Hier gilt laut Stadt Augsburg aber das sogenannte „Opportunitätsprinzip“. Man könnte also sagen, es gibt einen gewissen Spielraum, oder wie die Stadt schreibt, ist die „juristische Handlungsfreiheit“ innerhalb eines gesteckten rechtlichen Rahmens gemeint. Gut gedacht von der Stadt, aber Autofahrer deuten es eher als rechtliche Grauzone. Hier entstehen viele Konflikte zwischen Parküberwachern und Autofahrern. Im „Absoluten Halteverbot“, Zeichen 83, gilt das Opportunitätsprinzip aber nicht, teilt die Stadt mit.

Die Autofahrer: Ganz ohne Eltern geht es bei zwei 20-Jährigen aus Bobingen nicht. Sie lösen gerade einen Parkschein in der Maximilianstraße. Wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, schicken sie ein Foto an die Eltern und dann gibt es „eine familiäre Rechtsberatung“, wie geparkt werden darf.

Beim Blick auf die Fotos von den Parksituationen fällt auf: Zeichen 290.1 „Beginn eines eingeschränkten Halteverbotes“ können sie nicht deuten. Sie würden dort parken. Den Unterschied zwischen Halten und Parken können sie nicht schlüssig erklären.

