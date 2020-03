05.03.2020

Ein Vorstand für die neue Feuerwehr

Als beeindruckendes Zeichen des Zusammenhalts im Stadtteil ist laut Knut Kobbe und Michael Winter der Geist, der innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen weht. Das jetzt gewählte Führungsduo will sich jetzt vor allem um die Ausbildung kümmern.

Führungsduo Knut Kobbe und Michael Winter will mit seinen Mitgliedern 2022 einsatzbereit sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen – Stadt Augsburg e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt: Das neue Führungsduo Knut Kobbe und Michael Winter wird die Aktive Wehr dabei unterstützen, im Jahr 2022 einsatzbereit zu sein. Gleichzeitig wollen sie die verschiedenen Menschen und Erfahrungen im Verein durch eine Belebung des Vereinslebens zusammenführen und den Schulterschluss zu andere Feuerwehren herbeiführen.

Bei der Jahreshauptversammlung war Knut Kobbe der einzige Kandidat für den Posten des ersten Vorsitzenden und wurde erwartungsgemäß mit großer Mehrheit der Stimmen gewählt. Ebenfalls mit großer Mehrheit bestimmten die Mitglieder Michael Winter zu seinem Stellvertreter. Beide Männer betonten, dass sich auch viele Mitglieder im Hintergrund engagieren. Dabei würden sie weder nach Zeit oder Geld fragen. Es sei deshalb ein beeindruckendes Zeichen des Zusammenhalts im Stadtteil, dass sich in Zeiten von nicht mehr einsatzfähigen freiwilligen Feuerwehren auf dem Land und rückläufigen Zahlen von Aktiven in Feuerwehren über 45 Menschen als Aktive gemeldet haben und über 180 als Passive Unterstützung zusagten.

Die scheidende Vorsitzende Janina Hägele eröffnete die Sitzung mit einem emotionalen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Es wurde einmal mehr bewusst, welche großartige Leistung von den Vorsitzenden mit ihrem gesamten Vorstand gemeinsam vollbracht wurden.

Der Freiwillige Feuerwehr Lechhausen konnte im vergangenen Jahr große Erfolge erzielen, allem voran die Ernennung der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen als achte freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet Augsburg. Zeitgleich konnte die Einweihung der neuen Vereinsfahne im Rahmen der Lechhauser Kirchweih 2019 gefeiert werden.

Diese großen Leistungen verlangten der ersten Vorsitzenden Janina Hägele und ihrer Stellvertreterin Sandra Hartmann-Franke alles ab. Ende 2019 gab die Führungsspitze dann bekannt, dass sie von ihren Ämtern zurücktreten wolle. So wurden ein Jahr früher als vorgesehen Neuwahlen nötig. Der anwesende Ordnungsreferent der Stadt Augsburg Dirk Wurm schloss sich der Rede an, und betonte wiederum die Leistungen der scheidenden Vorsitzenden und des Vereins. Bei der Aktiven Wehr bleibt es bei der bestehenden Führung. Der Kommandant Franz Ranzinger legte Bericht über das vergangene Jahr aus Sicht der aktiven Mannschaft ab und gab einen ermutigenden Ausblick auf das kommende Jahr. Dieses Jahr wird seiner Auskunft nach ganz unter dem Motto der Ausbildung stehen, gelte es doch binnen eines Jahres 32 Mitglieder der aktiven Mannschaft zu einsatzbereiten Feuerwehrmännern und -frauen auszubilden.

Außerdem gilt es die provisorischen Unterkünfte der Aktiven im Keller der Berufsfeuerwehr ansprechend einzurichten. Hilfe kam hier bereits von der Berufsfeuerwehr und befreundeten Wehren.

Da der Jugendwart Marcus Hofmann im vergangenen Jahr zum stellvertretenden Kommandanten gewählt wurde, legte er nach seinem Bericht sein Amt als Jugendwart offiziell nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Johannes Brod durch den Kommandanten Franz Ranzinger ernannt. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Ann-Kathrin Klinge wird er die erfolgreiche Jugendarbeit weiterführen.

Der anwesende Leiter der Berufsfeuerwehr Graber ergriff nun das Wort, bedankte sich bei den scheidenden Vorsitzenden und schwor die neuen Vorsitzenden sowie die Kommandanten darauf ein, dass in der jetzigen Phase der Schaffung einer aktiven Freiwilligen Feuerwehr eine kontinuierliche Unterstützung der Mannschaft unbedingt gewährleistet sein müsse.

Im Anschluss versicherte Knut Kobbe auch im Namen seiner Vorstandskollegen Graber seine Unterstützung der aktiven Wehr. Gleichzeitig versprach der 1. Vorsitzende den anwesenden Mitgliedern, dass auch der passive Teil des Vereins wieder aktives Leben erfahren soll. Regelmäßige Treffen, Ausflüge und Werbeaktionen werden nur ein kleiner Teil des zukünftigen Vereinslebens darstellen.

Im Jahr 2014 kam die Idee auf, eine seit 1862 bestehende und 1945 aufgelöste freiwillige Feuerwehr in Lechhausen wieder zu beleben. Mitte 2016 musste der Vorstand neu aufgestellt werden, um den Verein und das Vorhaben einer freiwilligen Feuerwehr in Lechhausen in die Zukunft führen.

Im vergangenen Jahr kam die Stadt Augsburg überein, dass aufgrund der sich stets verändernden Rahmenbedingungen in der Fuggerstadt auch östlich des Lechs eine freiwillige Feuerwehr entstehen solle. Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die anderen sieben freiwilligen Feuerwehren. Im März beginnen die ersten Grundausbildungen.

