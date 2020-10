vor 1 Min.

Eltern protestieren mit Kuscheltieren in Augsburg gegen die Maskenpflicht

Plus Während die Aktion vor dem Augsburger Rathaus friedlich verlief, stürmten am Montag Demonstranten das Landratsamt. Was der Hausherr Martin Sailer zu dem Vorfall sagt.

An die 20 Corona-Demonstranten sind am Montagvormittag ins Landratsamt Augsburg eingedrungen. Zeitgleich tagte dort der Kreisausschuss mit den führenden Politikern des Kreistages. Bewaffnete Polizeibeamte schirmten den Eingang zum Großen Sitzungssaal ab, während die Demonstranten immer wieder "Schämt euch…“ riefen und durchs Treppenhaus liefen. Ihr Protest richtete sich offenbar gegen die Maskenpflicht an Schulen.

Demonstranten haben nun Hausverbot im Augsburger Landratsamt

Zuvor hatten sie lautstark auf dem nahe gelegenen Prinzregentenplatz demonstriert. Polizeibeamte geleiteten die Protestler wieder aus dem Gebäude, das Landratsamt sprach ein Hausverbot aus. Einen derartigen Vorfall habe er in seiner Amtszeit noch nicht erlebt, sagte Landrat Martin Sailer in einer ersten Reaktion. Er ist seit Mai 2008 im Amt.

Die Polizei war auch am Sonntagabend vor Ort, als vor dem Augsburger Rathaus Kuscheltiere, Spielsachen und Bilder niedergelegt sowie Kerzen angezündet wurden. Die Aktion ging von der Initiative "Eltern stehen auf“ aus, die sich unter anderem gegen eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot für Kinder in Schulen und Kitas ausspricht. Man habe damit auf die schwierige Situation von Kindern in Corona-Zeiten aufmerksam machen wollen, sagt eine Mitinitiatorin, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will. Insbesondere die Maskenpflicht sei nicht zumutbar. "Teilweise müssen die Kinder inklusive der Schulwege die Masken bis zu zehn Stunden am Tag tragen. Das wird den wenigsten Erwachsenen in ihrem Beruf zugemutet.“

Kuscheltier-Demo erregt Aufsehen am Augsburger Rathaus

Nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Netzwerken erregte die Aktion Aufmerksamkeit. Auf Facebook nahmen Kommentatoren Anstoß an dem Arrangement. "Sie legen Stofftiere nieder und stellen Kerzen auf – als wären ihre Kinder gestorben. Vielleicht betrauern sie aber auch ihren Realitätsverlust“, so ein Beispiel. "Wir wollten mit den Kerzen die Situation der Kinder sichtbar machen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Die Stadt sammelte am Montagmorgen die Spielsachen vor dem Rathaus ein. Bild: Michael Hörmann

Stadt Augsburg wirft Spielzeug noch nicht weg

Am Montagmorgen sammelte die Stadt sämtliche Gegenstände vor dem Rathaus ein. Diese werden aber vorerst – bis 2. November – nicht entsorgt. Über den Kundenservice könne angefragt werden, ob man eines der Stofftiere im Depot Ost in der Johannes-Haag-Straße wieder abholen kann, teilt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb mit. Abholer müssten das Spielzeug beschreiben können und die Corona-Regeln einhalten.

