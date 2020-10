Corona-Demonstranten dringen ins Augsburger Landratsamt ein

Der Aufstieg der Empörten - Beweisvideo



Ich sehe in dem Video von Valentin S. nur wieder den Aufstieg der Empörten die sonst keine echten Probleme haben.... Es gibt Regeln und Verfahren an die man sich halten muss wenn man in einer Demokratie lebt - auch wenn sie einem nicht passen.



Dieses Video löst bei mir nur Fremdschämen aus...



Das einzige was das Video beweist ist: Die Missachtung von demokratisch rechtlich beschlossenen Verhaltensregeln, denn die wenigsten tragen eine Maske. Deshalb stimme ich Frau Maria Reichenauer voll zu: "Schämen sollten sich die".

Wer die Regeln in einem öffentlichen Gebäude nicht befolgt, wird natürlich rausgeschmissen - Vor allem wenn man sich dazu noch wie kleine Kinder aufführt und andere mit rumkrakele in den Raum schön der Tröpfcheninfektion aussetzt. Und dann wieder Empörung - und mit spontanen "Schämt euch" Tiraden von Dannen ziehen.



"Wir wollen in friedlichen Dialog treten", da fehlen nur noch die Mistgabeln und Fackeln.... und wenn man während des "Sturms auf die Bastille" vor dem Büro steht und erst DANN noch schnell frägt "jetzt überlegt euch mal 2 Sätze, was ihr sagen wollt", sieht das schon sehr nach guter Vorbereitung und nach friedlichem Dialog aus.... Die waren selber überrascht dass die soweit gekommen sind.



Wenn man so viel "Mut" mal für wichtige Dinge sehen würde, anstatt gegen die Maskenpflicht zu wettern (was jetzt wirklich nicht so tragisch ist)... Hättet ihr die Zeit lieber mit Lernen euerer Kinder verbracht, da sie ja so "Probleme" in der Schule haben.



Danke an die Polizei die in dieser Zeit mit so einem wütenden, emotional geladenem, Mob dann noch so geduldig umgehen.

Melden Permalink