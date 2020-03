vor 59 Min.

Eva Weber im Porträt: Diese Frau regiert künftig Augsburg

Plus Augsburg hat gewählt: In der Stichwahl setzt sich Eva Weber (CSU) gegen Dirk Wurm (SPD) durch. Das ist die neue Oberbürgermeisterin von Augsburg.

Von Stefan Krog

Augsburg wird in den kommenden sechs Jahren weiterhin von der CSU regiert: Eva Weber, 42, hat sich am Sonntag in der Oberbürgermeister-Stichwahl erwartungsgemäß gegen ihren Kontrahenten Dirk Wurm (40; SPD) durchgesetzt. Die Entscheidung fiel mit 62,3 zu 37,7 Prozent.

Noch ist unklar, mit welcher Koalition Eva Weber in Augsburg regieren wird Offen ist noch, mit welcher Mehrheit Weber künftig regieren wird. Die CSU ist mit 20 Sitzen im 60-köpfigen Stadtrat zwar stärkste Kraft, ist von einer Mehrheit aber weit entfernt. Weber werden Sympathien für eine engere Zusammenarbeit mit den Grünen nachgesagt, die in der auslaufenden Periode die CSU-SPD-Koalition als lockerer angebundener Kooperationspartner unterstützten. Absehbar ist aber auch, dass man zumindest in Teilen der beiden Parteien noch ein Stück weit Überzeugungsarbeit leisten müsste. Für eine Fortführung der schwarz-roten Koalition mit der deutlich gerupften SPD reicht es mehrheitsmäßig allerdings mit Sicherheit nicht, ebenso wenig wie für ein konservatives Bündnis etwas mit Freien Wählern und FDP. Weber, Tochter des früheren Oberallgäuer Staatssekretärs Alfons Zeller, einem CSU-Mann der alten Schule, ist mit Partei-Dogmatik jedenfalls noch nie besonders aufgefallen. Das schöne an der Kommunalpolitik, sagt sie, sei ja, dass es nicht immer nur um das sture Einhalten von Parteilinien gehe, sondern darum, vor Ort gute Lösungen zu finden. Als die Augsburger CSU vor einem guten Jahr einen neuen Kandidaten brauchte, weil Oberbürgermeister Kurt Gribl auch für die eigenen Partei völlig überraschend eine dritte Kandidatur ausschloss, bot sich Weber als zweite Bürgermeisterin und Finanzreferentin ohnehin an. Dass sich die CSU angesichts sinkender Zustimmungswerte damals gleichzeitig neu erfand – jünger, weiblicher, liberaler – verschlechterte ihre Chancen nicht. Eva Weber, neue Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, über ihre Gefühle nach dem Wahlsieg und erste Schritte im Amt. Video: Axel Hechelmann Worauf Augsburgs neue Oberbürgermeisterin setzt Inhaltlich spielt das Thema Wirtschaft und Arbeit in ihrem Wahlprogramm eine große Rolle – angesichts der zu erwartenden Corona-Folgen wird es auf der Prioritätenliste vermutlich noch weiter nach oben rücken. Bei Dingen wie Verkehrs- oder Klimaschutzpolitik setzt die Augsburger CSU auf einen Kurs des Sowohl-als-auch. Es soll mehr Radverkehr geben, aber nicht einseitig zulasten des Autoverkehrs. Das laufende Bürgerbegehren zur Förderung des Radverkehrs in Augsburg unterstützt die CSU nicht, auch wenn Weber sagt, dass sie für den Unmut von Radlern Verständnis habe. Ihr größtes Anliegen, sagt sie, sei es, Politik und Bürger in ein anderes Verhältnis zueinander zu bringen. Es müsse in der Gesellschaft mehr Miteinander und Dialog geben. Dies gelte gerade in Augsburg, wo die Bürger inzwischen knapp 50 Prozent Migrationshintergrund haben. Weber ist verheiratet und hat keine Kinder. Zu Beginn des Wahlkampfs erklärte sie, dass ihr und ihrem Mann dieses Glück nicht vergönnt sei. Sie mache dies öffentlich, um nicht als "durchgeplante Karrierefrau" dazustehen. Seit sechs Jahren ist Weber Bürgermeisterin, zuvor war die Juristin, die vor elf Jahren zunächst als Verwaltungsmitarbeiterin zur Stadt kam, Wirtschaftsreferentin. Lesen Sie dazu auch: Schätzen Sie selbst: Wie hat sich Augsburg in den Gribl-Jahren verändert? Über alle Entwicklungen zur Stichwahl informieren wir Sie in unseren Live-Blogs: Live-Blog zu den Stichwahlen in Bayern

Live-Blog zur Stichwahl in Augsburg Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

