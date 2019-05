13:36 Uhr

Exhibitionist in Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Ein asiatisch aussehender Mann hat sich in einer Tram der Linie 2 entblößt und sich selbst befriedigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einer Straßenbahn in Augsburg hat sich ein Exhibitionist entblößt und sich selbst befriedigt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einer Tram der Linie 2 auf Höhe der Senkelbachstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Bei dem Exhibitionisten handelt es sich um einen asiatisch aussehenden Mann, der auf etwa 20 Jahre geschätzt wird. Er ist schlank und circa 1,70 Meter groß. Das rechte Ohr des Mannes ist auffallend stark deformiert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter 0821/3233810 entgegen. (AZ)

