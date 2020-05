vor 40 Min.

Feuerwehreinsatz wegen abgerissener Gasleitung in Augsburg

Am Montagvormittag gab es einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Donauwörther Straße in Augsburg. Eine Gasleitung wurde beschädigt.

Am Montagvormittag wurde in der Donauwörther Straße in Augsburg bei Bauarbeiten an einem Anwesen eine Gasleitung von einem Bagger beschädigt. Daraufhin traten größere Mengen Gas aus, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Gasleitung konnte jedoch rasch abgedreht werden, sodass keine Gefahr mehr bestand.

Während des Einsatzes war die Donauwörther Straße stadteinwärts für rund 20 Minuten gesperrt. (AZ)

Themen folgen