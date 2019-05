vor 46 Min.

Findet der Augsburger Firmenlauf heute auch bei Regen statt?

Heute Abend ist Augsburger Firmenlauf 2019 - und starker Regen ist angesagt. Organisatorin Katja Mayer erklärt, ob bei Regen trotzdem gelaufen wird.

Der Firmenlauf Augsburg 2019 wird heute Abend bis zu 12.000 Läuferinnen und Läufer auf die Straße locken. Start ist um 19 Uhr an der Augsburger Messe, Rahmenprogramm und Straßenprogramm beginnen schon vorher (Lesen Sie mehr hier: Firmenlauf Augsburg 2019: Wetter, Uhrzeit, Ergebnisse )

Das Wetter beim Augsburger Firmenlauf heute wird allerdings ungemütlich werden. Die Wetterdienste sagen für den Abend des 21. Mai eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent voraus. Erfahrene Firmenläufer haben Ähnliches bereits erlebt - 2016 wurde der Augsburger Firmenlauf ebenfalls zur Wasserschlacht.

Firmenlauf Augsburg 2019 findet heute statt

Die Veranstalter sehen die Wettervorhersagen allerdings gelassen. Sollte es "nur" regnen, werde der Firmenlauf auf jeden Fall stattfinden, sagt Organisatorin Katja Mayer. Über eine kurzfristige Absage oder Verschiebung denke man nur bei Blitz und Donner nach. „Wir gehen auf keinen Fall ein Risiko ein“, sagt Mayer. „Wenn die Gefahr besteht, dass während des Laufs ein Gewitter kommt, machen wir das nicht. Oder wir verschieben den Start."

Stand Dienstagmittag ist ein Gewitter beim Firmenlauf 2019 aber unwahrscheinlich. Regnen wird es aber - und damit auch ungemütlich werden. Immerhin: Bis zum Start um 19 Uhr bestehe für die Läufer die Möglichkeit, sich in der Schwabenhalle und in einer weiteren Messehalle unterzustellen, so die Veranstalter.

Was man zum Augsburger Firmenlauf heute bei Regen wissen muss

Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten : Im Tagungscenter der Augsburger Messe stehen Toiletten zur Verfügung. Auch Umkleidekabinen gibt es im Tagungscenter. Duschen gibt es beim Augsburger Firmenlauf nicht.

: Im Tagungscenter der Augsburger Messe stehen Toiletten zur Verfügung. Auch Umkleidekabinen gibt es im Tagungscenter. Duschen gibt es beim Augsburger Firmenlauf nicht. Gepäck und Wechselkleidung : In der Schwabenhalle der Messe können Beutel mit Wechselkleidung abgegeben werden. Sporttaschen und größeres Gepäck werden aber nicht angenommen.

: In der Schwabenhalle der Messe können Beutel mit Wechselkleidung abgegeben werden. Sporttaschen und größeres Gepäck werden aber nicht angenommen. Anfahrt und Parken : Direkt an der Messe gibt es 1200 Parkplätze - die wie üblich sehr schnell voll sein dürften. Staus insbesondere auf der Bundesstraße 17 sollten bei der Anfahrt eingeplant werden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen muss vor 18.15 Uhr erfolgen. Die Veranstalter empfehlen, besser direkt die 3000 Parkplätze an der WWK-Arena anzusteuern.

: Direkt an der Messe gibt es 1200 Parkplätze - die wie üblich sehr schnell voll sein dürften. Staus insbesondere auf der Bundesstraße 17 sollten bei der Anfahrt eingeplant werden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen muss vor 18.15 Uhr erfolgen. Die Veranstalter empfehlen, besser direkt die 3000 Parkplätze an der WWK-Arena anzusteuern. Shuttle-Service: An der WWK-Arena stehen 3000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Straßenbahn-Sonderlinie 9 pendelt kostenlos von 17.30 bis 18.40 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Arena und Messezentrum. Zurück vom Messezentrum zur WWK-Arena geht es dann von 20.30 bis 23.30 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Hinweis in eigener Sache: Wir berichten über den Augsburger Firmenlauf 2019 am Dienstagabend live und aktuell. Sie finden bei uns unter anderem jede Menge Bilder und alle Ergebnisse. (mb, bo, AZ)

