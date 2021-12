Der Vorverkauf für das Modular Festival im Sommer 2022 startet

In Augsburg soll 2022 wieder ein Modular Festival stattfinden. Geplant ist es vom 3. bis 5. Juni auf dem Gaswerk-Areal. Bald startet der Kartenvorverkauf.

2022 soll es wieder ein Modular Festival geben, das steht für den Stadtjugendring Augsburg fest. „Der diesjährige Sommer hat gezeigt, dass einiges möglich ist. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Chancen nutzen, um den jungen Menschen die Freiräume bieten zu können, die ihnen seit März 2020 zu großen Teilen fehlen“, so SJR-Vorsitzender Jonas Riegel.

Das alles soll das Modular 2022 am Gaswerk bieten

Das Jugend- und Popkulturfestival soll von 3. bis 5. Juni auf dem Areal des alten Gaswerks in Oberhausen stattfinden. Der Vorverkauf dazu wird am Freitag, 3. Dezember, starten. Festivalleiter Patrick Jung erzählt: „Natürlich kann aktuell keiner sagen, unter welchen konkreten Bedingungen das Festival stattfinden wird, aber wir haben einen Fundus an Konzepten, die das Festival im gewohnten Rahmen möglich machen sollen. Die Entscheidung, ob ein 3G, 2G, … Konzept zum Tragen kommt, wird erst zu gegebener Zeit gefällt werden können.“ Jonas Riegel ergänzt: „Wichtig ist uns erst einmal, auch mitten in dieser schwierigen Zeit Perspektiven aufzuzeigen, an die wir selbst auch fest glauben.“

40 Bilder So lief der Stadt des Modular-Festivals 2019 Foto: Silvio Wyszengrad

Das Programm für das Modular Festival 2022 steht noch nicht fest. Auch in diesem Jahr setzt sich dieses aus Musikprogramm auf drei Open- Air-Bühnen und einem diversen Programm zum Mitmachen auf dem gesamten Gelände zusammen.

Nachdem das Modular Festival von 2018 auf 2019 vom Wittelsbacher Park auf das Gaswerksgelände gewandert ist, musste es 2020 aufgrund der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. 2021 konnte eine kleine Ausgabe, dass „Modular Festle“, stattfinden.

Hier gibt es Karten für das Augsburger Modular Festival 2022

Zum Vorverkaufsstart am 3. Dezember wird ein limitiertes Kontingent vergünstigter „Early Bird“-Tickets erhältlich sein. Diese kosten ermäßigt 35 Euro, regulär 55 Euro, jeweils zuzüglich der Vorverkaufsgebühren. Ist das Early-Bird-Ticket-Kontingent ausgeschöpft, sind die Tickets zum Preis von 50 Euro (ermäßigt) und 70 Euro (regulär) zzgl. Gebühren erhältlich. (AZ)