Hat das Gaswerk-Areal das Zeug zum neuen In-Quartier?

Plus Erst das Theater, jetzt das Modular: Das Künstlerviertel wird sukzessive belebt. Bis die Augsburger den Ort bewusst wahrnehmen, muss aber noch einiges geschehen.

Das Gaswerkareal hat mit dem Auftakt des Modular-Festivals eine große Bewährungsprobe bestanden: Die rund 8300 Besucher haben das neue Areal gut angenommen, Festivalleiter Christoph Elwert ist mit dem Ablauf des ersten Tages zufrieden. Die Polizei verzeichnete bislang keine Vorfälle, Beschwerden von Anwohnern gab es ebenfalls nicht, auch die Stadtwerke meldeten einen reibungslosen Ablauf. „Gerade auch die An- beziehungsweise die Abreise zu den Stoßzeiten, als rund 4000 Personen zeitgleich das Gelände verließen, hat unter anderem durch den Einsatz einer Sonderlinie hervorragend funktioniert“, so Nihat Anac, Geschäftsbereichsleiter der KreativWerk GmbH der Stadtwerke.

Doch es war ja nicht die erste Bewährungsprobe in den vergangenen Monaten. Im Januar wurde die erste Premiere in der verlagerten Brechtbühne im Ofenhaus gefeiert. Seither finden dort regelmäßig Veranstaltungen statt, sie bringen Woche für Woche viele Besucher auf das Gelände, das vorher jahrelang Industriebrache war.

Das Staatstheater ist einer der wichtigsten Motoren für das Areal, das Stadt und Stadtwerke zu einem Quartier für Künstler und Kreative entwickeln wollen. Was lange nur als Konzept vorlag, wird nun langsam gelebt. Doch ein Selbstläufer wird dieses Gelände sicherlich nicht.

68 Bilder Willkommen auf dem neuen Gelände! Der erste Abend von Modular 2019 Bild: Silvio Wyszengrad

Ja, die Vorstellungen auf der Brechtbühne ziehen regelmäßig Menschen an den Oberhauser Gaskessel. Es ist Stammpublikum, das die Fortschritte dort nun selber verfolgen kann. Es kommen aber auch Besucher, die noch nie da gewesen sind. Sie bestaunen die Industriekulisse und entdecken das sanierte Ofenhaus für sich. Das ist schon ein Pfund – doch das Staatstheater ist nur ein Partner auf Zeit: Wenn das Große Haus saniert, wenn der Neubau daneben fertig ist, wird das Ensemble wieder in die Innenstadt ziehen. Wie die Bühne im Ofenhaus dann genutzt wird, ist noch völlig offen.

Vom Theater abgesehen, haben auch Künstler und Musiker nun Ateliers und Bandübungsräume in Oberhausen bezogen. Sie werkeln und üben im Normalfall aber vor sich hin. Auch wenn solche Ateliers ein Ort kreativer Entwicklungen sind, sie sind keine öffentlichen Räume und strahlen somit nicht zwangsweise ins Stadtleben hinaus. Um das Gaswerkareal zu beleben, wird es also mehr brauchen. Doch die Bürger sollen die alte Oberhauser Industriebrache ja als neuen städtischen Raum erobern. Wenn die Sanierung in zehn bis 15 Jahren abgeschlossen ist, haben sich die Stadtwerke das bis zu 130 Millionen Euro kosten lassen. Eine so hohe Investition muss sich am Ende rentieren – nicht nur finanziell, auch gesellschaftlich.

Mit Modular ein zweites starkes Zugpferd erhalten

Mit dem Modular-Festival hat das Areal nun ein zweites Zugpferd erhalten. Die Mischung aus Industrie-Charme und Park verzückte am ersten Tag viele Besucher. Dass sich das Gelände für Festivals und Konzerte eignet, haben Pop-City und Grenzenlos schon bewiesen. Nun entwickelt sich das Gelände weiter. In seiner neuen „Heimat“ kann sich das bislang erfolgreichste Augsburger Jugendfestival weiterentwickeln. An drei Tagen werden bis zu 30.000 jungen Menschen auf das Oberhauser Areal kommen. Wem es dort gefällt, der kommt wieder und besucht auch andere Veranstaltungen auf dem Gelände. Vielleicht das Konzert der Band Revolverheld am 12. Juli, vielleicht ein Theaterstück oder einfach die Gastronomie im Ofenhaus.

Wenn das Areal angenommen werden soll, muss es gut erreichbar sein. Auch hier haben die Stadtwerke mitgedacht: Die neue Parkgarage war eine wichtige Investition in die Zukunft. Doch die Besucher von Modular können sie nicht nutzen, da die Veranstalter die Plätze brauchen. Rund 4000 Besucher kamen folglich mit dem Rad, weitere 4000 mit der Tram. Das hat funktioniert. Langfristig muss das Quartier aber besser an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden, damit die Anreise nicht nervenaufreibend wird.

40 Bilder Unsere ersten Eindrücke: Erste Bilder vom Modular-Festival 2019 Bild: Silvio Wyszengrad

Künftig wird es vieler unterschiedlicher Veranstaltungen bedürfen, damit das Areal wirklich als Künstlerquartier wahrgenommen wird. Es muss nicht immer ein großes Musik-Festival sein. Sicherlich wird ein Kulturflohmarkt, eine Ausstellung oder eine anderes Ereignis an solch einem Ort seine Fans finden. Es soll offen für alle sein, das Leben soll dort pulsieren, wie in jedem anderen Augsburger Viertel auch. Doch erst dann wird es tatsächlich einmal als das einmalige Augsburger Quartier wahrgenommen, das es auch ist.

Lesen Sie dazu auch: So kommt das Gaswerkareal bei den Modular-Besuchern an