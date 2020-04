vor 22 Min.

Haunstetten: Brand in Wohnhaus

Großbrand in Haunstetten: Ein Wohnhaus ging in der Nacht auf Montag in Flammen auf.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zu einem Brand in Haunstetten ist die Feuerwehr in der Nacht auf Montag ausgerückt. Dort hatte die Fassade eines Hochhauses Feuer gefangen. Es war gegen ein Uhr morgens, als die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren aus Haunstetten und Inningen in die Adelheidstraße gerufen wurden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Fassade des siebenstöckigen Hochhauses bis zum Dach. Am Haus abgestellter Sperrmüll war offenbar zuvor in Flammen aufgegangen. Aufgrund der Hitzeentwicklung barsten Fenster des Hauses. Brandrauch drang in die Wohnungen. Einige Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei selbstständig ins Freie retten. Andere mussten von der Feuerwehr unter Einsatz von Atemschutz in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden alle in einem Großraumrettungswagen betreut.

Ein Feuerwehrmann und ein Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ärztlich versorgt werden. Gegen 2.30 Uhr war es den Einsatzkräften gelungen, den Brand zu löschen. Die meisten Hausbewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Drei Wohnungen sind aufgrund des Feuers jedoch nicht mehr bewohnbar, berichtet die Polizei. Am Gebäude wurde die Außenfassade bis unter das Dach durch die Flammen zerstört und das Gebäudeinnere teils stark verrußt. Zwei geparkte Fahrzeuge brannten aus, ein weiteres Auto wurde beschädigt. Der Sachschaden wird laut Polizei derzeit auf rund 100000 Euro geschätzt. (ina)

Themen folgen