vor 26 Min.

Hubschraubereinsatz: Schwimmer treibt im Lech ab

Ein Rettungshubschrauber war in Augsburg am lech im Einsatz.

Am Dienstag war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um einen Mann aus dem Lech zu retten.

Die Wasserwacht Augsburg ist am Dienstag zu einem Einsatz an den Lech gerufen worden. Ein männlicher Schwimmer war auf Höhe der MAN-Brücke abgetrieben und schien Hilfe zu benötigen. Der Rettungshubschrauber Christoph 40 konnte die männliche Person nach wenigen Minuten orten.

Der Mann hatte es aus eigener Kraft geschafft, an einer niedrigeren Stelle des Lechs aufzustehen und war unterwegs zum Ufer. Der Notarzt des Rettungshubschraubers wurde von seiner Crew am Lechufer abgesetzt und nahm den Mann in Empfang. (jma)

